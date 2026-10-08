Oro: el Banco Central rechazó la acusación de la AGN por una pérdida de US$1.023 millones

La discusión por el oro de las reservas del Banco Central de la República Argentina (BCRA) sumó una nueva respuesta institucional. La Auditoría General de la Nación (AGN) sostuvo que la entidad registró una pérdida de US$1.023 millones por operaciones con derivados, mientras que el Central afirmó que la posición total en el metal arrojó un resultado neto positivo de US$2.505 millones durante 2025.

La AGN difundió sus conclusiones a partir de una auditoría sobre los estados contables del BCRA correspondientes a 2025. Su presidente, Juan Manuel Olmos, consideró “razonable” la situación patrimonial general de la autoridad monetaria, aunque señaló observaciones específicas vinculadas con las operaciones sobre el metal.

Qué cuestionó la Auditoría General de la Nación

Según la AGN, la tenencia de oro registró una ganancia patrimonial superior a los $8 billones, explicada por el incremento internacional del precio del metal. Sin embargo, el organismo diferenció esa revaluación contable del resultado de las operaciones financieras realizadas con el oro como activo subyacente.

De acuerdo con la explicación de Olmos, la pérdida alcanzó los $1,5 billones, equivalentes a US$1.023 millones. El monto estuvo compuesto por US$960 millones correspondientes al resultado negativo de las operaciones y US$62,8 millones vinculados con primas de opciones.

El titular de la AGN afirmó que el BCRA “erró en el cálculo” y sostuvo que se trató de operaciones financieras realizadas “especulando con una determinada trayectoria” para el precio internacional del oro. También indicó que nunca se había registrado una pérdida de esa magnitud desde que se auditan los estados contables del Central.

La respuesta del Banco Central

El BCRA rechazó la interpretación de la AGN y aseguró que los contratos formaron parte de una política de cobertura aplicada sobre el 100% de la posición en oro. Según la entidad, el objetivo era proteger las reservas ante una eventual caída significativa del precio del metal.

El Central reconoció que los instrumentos tuvieron un resultado negativo durante 2025, pero sostuvo que ese costo debía analizarse junto con la evolución del valor del oro. En ese sentido, afirmó que la posición total registró un resultado neto positivo de US$2.505 millones.

“Una operación financiera no puede ser de cobertura y especulativa a la vez”, señaló el BCRA en su comunicado. La entidad acusó a la conducción de la AGN de buscar “desprestigiar” a las autoridades del organismo “con fines puramente políticos”.

Además, el Banco Central indicó que la política de cobertura sobre el oro se aplica desde 2007. Según su respuesta, entre 2007 y 2011 los pagos por instrumentos similares representaron, en relación con el valor de mercado del metal en cartera, cerca del doble de los desembolsos realizados en 2025.

La auditoría sobre el traslado del oro

La AGN aclaró que todavía trabaja en otra auditoría relacionada con las reservas físicas y el traslado de parte del oro al exterior. Por ese motivo, Olmos señaló que aún no existen conclusiones sobre las razones de la decisión, el destino del metal o los eventuales beneficios para el BCRA.

La discusión por esas operaciones también llegó a la Justicia. Según la información difundida, distintos senadores señalaron al presidente Javier Milei, al ministro de Economía Luis Caputo y al entonces titular del BCRA Santiago Bausili por presuntos delitos de abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes de funcionario público y malversación de caudales públicos.