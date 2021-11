Otro oro y un bronce para San Luis de la mano del atletismo

El segundo día de competencia de los Juegos Binacionales San Luis 2021 arrancó con dos victorias. Temprano, Valentina Polanco y Iara Aro sumaron más preseas al medallero: la primera consiguió el oro, y la segunda el bronce en los 100 metros llanos.

El podio y los tiempos de la competencia: en primer lugar Valentina Polanco 12’08; en la segunda colocación Belén Ituarte (Metropolitana) 12’59 y cerrando el podio Iara Aro 12’67.

“Este era mi oro en la competencia y me siento más que contenta. Esta es la carrera que planifiqué, tengo que ver que marca hice. Esto me da muy buenas sensaciones para lo que viene, que son los Panamericanos Juniors de Cali”, comentó Polanco luego de ganar la competencia.

“Le agradezco a mi familia por venir a verme y a la gente que nos ve por streaming. También a toda la gente que nos apoya y está atrás de todos los atletas”, añadió.

“Me pone muy contenta que Iara (Aro) haya participado de esta final y que haya mejorado su marca”, cerraba Valentina aún sin conocer el resultado de la otra atleta puntana que se colocó en la tercera posición por fotofinish.

“La verdad que me sentí muy bien en la carrera, estoy conforme. Me dicen que me metí tercera”, se alegró la ganadora del bronce y agregó: “No me tenía nada de confianza, yo venía de bajar marcas, pero nunca pensé en meterme en la final y que me vaya tan bien”.

“Me pone muy feliz el resultado de Valentina, porque yo veo como se la pasa entrenando y ahora se va al Panamericano, espero que la rompa ahí también y la felicito por todo”, adjuntó.

“Le quiero agradecer a mi entrenador Emiliano Fernández, que hizo que todo esto sea posible, gracias a todos por el apoyo”, finalizó.

