PAMI entrega gratis colchones antiescaras, inodoros portátiles y trapecios: quiénes pueden solicitarlos y cómo hacer el trámite

El Programa de Atención Médica Integral (PAMI) cuenta con una prestación de elementos de ayuda técnica para sus afiliados que, por problemas de movilidad o situaciones de inmovilización, necesitan determinados accesorios para facilitar su cuidado y la vida cotidiana.

Según la información oficial del organismo, entre los elementos incluidos se encuentran el colchón antiescaras, el inodoro portátil y el trapecio de cama. La provisión está sujeta a la indicación médica y al procedimiento correspondiente.

Qué accesorios puede entregar PAMI

La prestación contempla distintos elementos destinados a personas con necesidades específicas de movilidad:

Colchón antiescaras: indicado para pacientes con un alto grado de inmovilidad y factores de riesgo para desarrollar escaras o úlceras por presión.

indicado para pacientes con un alto grado de inmovilidad y factores de riesgo para desarrollar escaras o úlceras por presión. Inodoro portátil: destinado a personas con dificultades o trastornos de movilidad y determinadas comorbilidades.

destinado a personas con dificultades o trastornos de movilidad y determinadas comorbilidades. Trapecio: accesorio que facilita la incorporación y los movimientos de personas con movilidad reducida.

Estos elementos forman parte de los elementos de ayuda técnica que PAMI contempla dentro de sus prestaciones para afiliados.

Quiénes pueden iniciar el trámite

La gestión puede ser realizada por diferentes personas vinculadas al afiliado. PAMI establece que pueden solicitarla:

La persona afiliada .

. Su apoderado o apoderada .

. Un familiar .

. El médico, cuando se encuentre habilitado para utilizar el sistema de Orden Médica Electrónica (OME).

En este último caso, el profesional puede generar la solicitud directamente en el sistema, lo que evita que el afiliado tenga que realizar parte de la gestión administrativa.

Qué documentación se necesita

El principal requisito es contar con una Orden Médica Electrónica (OME).

Si no se dispone de una OME, PAMI solicita:

DNI del afiliado .

. Orden médica manual , emitida por el médico de cabecera o un especialista.

, emitida por el médico de cabecera o un especialista. Resumen de historia clínica, que incluya el peso y la talla de la persona afiliada.

La utilización de la OME permite digitalizar la solicitud de determinados insumos y prestaciones, evitando en estos casos que el afiliado tenga que presentar órdenes y formularios de manera manual.

Cómo solicitar los elementos de PAMI

El trámite de Accesorios puede iniciarse de manera online desde una computadora, celular o tablet.

También existe la posibilidad de realizarlo de manera presencial en una agencia de PAMI, para lo cual el organismo recomienda solicitar previamente un turno.

Cuando el médico de cabecera está habilitado para emitir la Orden Médica Electrónica, puede iniciar directamente la solicitud. En ese escenario, PAMI indica que el afiliado no debería tener que realizar gestiones adicionales para comenzar el trámite.

Un beneficio pensado para facilitar el cuidado

Los accesorios forman parte de las herramientas que PAMI ofrece para acompañar a personas afiliadas que atraviesan situaciones de movilidad reducida o inmovilización, especialmente cuando necesitan asistencia para actividades cotidianas.

La prestación no implica una entrega automática: los elementos deben responder a una necesidad médica y la solicitud debe cumplir con los requisitos establecidos por el organismo.