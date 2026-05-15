Pampita recordó a Blanca con una emotiva carta en el día que su hija cumpliría 20 años

Carolina “Pampita” Ardohain volvió a conmover en redes sociales al recordar a Blanca Vicuña, su hija mayor fallecida en 2012, en la fecha en la que habría cumplido 20 años. La modelo y conductora publicó una serie de imágenes junto a la niña y acompañó el posteo con una extensa y emotiva reflexión sobre la maternidad, el amor y el dolor de la pérdida.

La publicación fue realizada en sus redes sociales y rápidamente generó miles de reacciones y mensajes de apoyo de seguidores, colegas y figuras del espectáculo argentino y chileno.

En el homenaje, Pampita eligió la frase “Les presto mis zapatos” como eje central de su mensaje. A través de esa expresión, describió distintos momentos y emociones vividas junto a Blanca, desde los recuerdos más felices hasta el profundo dolor que dejó su partida.

“A los que no pueden dimensionar cómo es que el mundo se ponga de cabeza con una llegada… A los que no se les iluminó la vida con un hijo… Les presto mis zapatos”, escribió la conductora al comenzar su texto.

A lo largo de la publicación, la modelo evocó escenas cotidianas junto a su hija, como los juegos, las canciones, las risas y las conversaciones llenas de imaginación. También destacó la personalidad de Blanca, a quien definió como una niña alegre, amorosa y protectora con sus hermanos.

“Una amiga leal y buena que daría todo por cuidarte”, expresó en uno de los pasajes más emotivos del escrito.

El mensaje también abordó el impacto irreversible que provoca la pérdida de un hijo. “A los que nunca perdieron lo más preciado… A los que no entienden cuánto cuesta caminar sin poder ver y tocar de nuevo…”, escribió Pampita, reflejando el dolor que continúa atravesando a más de una década de la muerte de Blanca.

La hija de Pampita y del actor chileno Benjamín Vicuña falleció en septiembre de 2012, a los seis años, tras permanecer internada por una grave enfermedad en una clínica de Chile. Desde entonces, ambos artistas suelen recordarla públicamente en fechas especiales.

Lejos de enfocarse únicamente en el sufrimiento, el cierre de la carta tuvo un tono de agradecimiento y amor eterno. “No se imaginan el honor tan grande que es ser tu mamá hace 20 años”, concluyó la conductora en su mensaje dedicado a Blanca.

El posteo volvió a instalar una ola de acompañamiento hacia la modelo, quien mantiene vivo el recuerdo de su hija a través de distintas publicaciones y homenajes familiares.