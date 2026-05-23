Panamericana: un camión chocó un puente peatonal en Escobar y provocó un corte total en la autopista

Un camión arenero impactó este sábado contra un puente peatonal sobre la Autopista Panamericana, a la altura de Escobar, provocando el derrumbe parcial de la estructura y una serie de choques posteriores que derivaron en un importante operativo de emergencia y cortes totales de tránsito.

El hecho ocurrió en el kilómetro 51.500 del Ramal Campana, mano hacia la provincia de Buenos Aires. De acuerdo con las primeras informaciones, el conductor del camión de carga, un hombre de 49 años, habría perdido el control del vehículo tras la explosión de uno de los neumáticos.

Cómo fue el accidente en la Panamericana

Tras el desperfecto mecánico, el camión cruzó de carril e impactó contra uno de los pilares que sostenían el puente peatonal. La violencia del choque provocó daños estructurales y el posterior desplome del cruce sobre la calzada.

En ese momento, otro camión con acoplado circulaba por el lugar y quedó atrapado debajo de la estructura caída. La situación generó momentos de tensión y obligó a un rápido despliegue de los equipos de emergencia.

Según informó la Agencia Noticias Argentinas, también se vio involucrado un automóvil Ford Fiesta, aunque el conductor solo sufrió daños materiales.

Operativo y cortes en Escobar

Tras el siniestro, trabajaron en la zona efectivos de Bomberos Voluntarios de Escobar, personal de la Policía Bonaerense, equipos de asistencia vial y una ambulancia del SAME.

Las autoridades confirmaron que ninguno de los involucrados necesitó traslado hospitalario y que solo se registraron daños materiales de consideración.

Por motivos de seguridad y para permitir la remoción de los bloques de hormigón y restos de la estructura, se dispuso un corte total en ambas manos de la Panamericana entre los kilómetros 50 y 51.500.

El operativo generó importantes demoras y complicaciones para los conductores que transitaban por una de las principales vías de conexión entre la Ciudad de Buenos Aires y el norte del conurbano bonaerense.