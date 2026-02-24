Papagayos: grave accidente en Ruta 1 dejó cuatro heridos en estado delicado

Un grave accidente de tránsito se registró en la noche de este lunes 23 de febrero en la localidad de Papagayos, sobre la Ruta Provincial 1, en el corredor que conecta con la Villa de Merlo, uno de los principales destinos turísticos del norte de San Luis.

Según confirmó el director de Defensa Civil, Leonardo Orgoroso, el siniestro involucró a un vehículo con cuatro ocupantes, quienes resultaron con heridas de consideración. Debido a la gravedad del cuadro, se activó un operativo sanitario de emergencia y las ambulancias realizaron el traslado en código rojo, protocolo que indica riesgo de vida.

Las víctimas fueron derivadas al Hospital Madre Catalina, en la Villa de Merlo, donde quedaron bajo asistencia médica especializada. En registros audiovisuales difundidos desde el lugar puede observarse el arribo de las unidades sanitarias en medio de un importante despliegue de personal de salud y equipos de emergencia.

Para agilizar el traslado, se solicitó además la intervención de personal de tránsito en distintos puntos de la ruta, con el objetivo de liberar semáforos y facilitar el paso de las ambulancias.

Hasta el momento, las autoridades no brindaron detalles oficiales sobre las identidades de los heridos ni precisiones adicionales sobre la mecánica del accidente. Desde Defensa Civil solicitaron circular con extrema precaución en la zona de Papagayos y Ruta 1, mientras continúan las actuaciones correspondientes.

El hecho vuelve a poner en foco la importancia de reforzar las medidas de prevención vial en rutas provinciales, especialmente en horarios nocturnos.