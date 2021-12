¡Papelón en la Champions League! Se repetirá el sorteo de los octavos de final por un “error técnico”

En un papelón histórico de la UEFA, el sorteo de la Liga de Campeones se repetirá este lunes luego de que la empresa proveedora de los datos para las gráficas se equivocó en los rivales elegibles del Atlético de Madrid, que protestó luego de quedar emparejado con el poderoso Bayern Munich de Alemania.

El punto fue que al momento de sacar las pelotas durante el sorteo, el Manchester United no figuró como posible rival del conjunto español dirigido por el argentino Diego Simeone.

“Tras un problema técnico con el software de un proveedor de servicios externo que instruye a los árbitros sobre qué equipos son elegibles para jugar entre sí, se produjo un error material en el sorteo de los octavos de final de la UEFA Champions League”, publicó la cuenta oficial del torneo más importante de clubes europeos.

Following a technical problem with the software of an external service provider that instructs the officials as to which teams are eligible to play each other, a material error occurred in the draw for the UEFA Champions League Round of 16.

— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) December 13, 2021