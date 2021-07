Paquetá la metió y Brasil eliminó a Chile en Río de Janeiro

A Brasil le alcanzó una jugada en la que aceleró para, con una dosis de fortuna, avanzar a semifinales de la Copa América al superar a Chile por 1 a 0 en el estadio “Olímpico Nilton Santos” de Río de Janeiro.

Fue Lucas Paquetá, 60 segundos después de haber ingresado al campo de juego en el entretiempo, el que anotó el único tanto del encuentro con un remate cruzado desde dentro del área, tras guapear la pelota ante la defensa rival.

Enseguida, el árbitro argentino Patricio Loustau expulsó correctamente a Gabriel Jesús por haber levantado la pierna sobre la cabeza de Eugenio Mena.

Pero pese al hombre de más que tuvo durante casi todo el segundo tiempo, los dirigidos por el uruguayo Martín Lasarte no tuvieron respuesta futbolística y dedicaron más a pelearse con Neymar y compañía, que a intentar llegar al empate.

Brasil, entonces, sigue su camino a la defensa del título, el cual logró en 2019, mientras que Chile no podrá repetir el haber sido campeón de las dos ediciones anteriores.

El próximo rival de los anfitriones será Perú, que eliminó por penales a Paraguay, el lunes a partir de las 20:00, para reeditar la final de la edición 2019.

Sin el brillo ni el despliegue de otros compromisos, la Verdeamarelha se impuso porque aprovechó su oportunidad.

Fue un primer tiempo de un trámite muy cerrado, con pocas opciones de peligro en ambos arcos.

Eduardo Vargas tuvo dos muy claras para los trasandinos, que contaron con el regreso de Alexis Sánchez tras una lesión muscular, mientras que el arquero Claudio Bravo le tapó un intento de zurda a Gabriel Jesús, sobre el cierre de la primera mitad.

Ante el mal desempeño de los brasileños, Tite mandó a la cancha a Lucas Paquetá en el entretiempo y el cambio le dio resultados casi inmediatos: el lateral tiró una pared con Neymar y, tras guapear en el área, dejó sin chances a Bravo con un tiro cruzado.

En ese arranque furioso del complemento, Brasil también se quedó con un hombre menos por la expulsión, por roja directa, de Gabriel Jesús, que quiso ir a buscar una pelota en el aire e impactó con su botín derecho en la cara de Mena.

Chile no tuvo ideas ni rebeldía para buscar la igualdad, más allá que metió a su rival contra su arco en los últimos 15 minutos.

Así, Brasil logró su objetivo de meterse en semifinales.

Esta es la síntesis:

Copa América

Cuartos de final

Brasil 1-Chile 0

Estadio : Olímpico Nilton Santos (Río de Janeiro)

: Olímpico Nilton Santos (Río de Janeiro) Árbitro: Patricio Loustau (Argentina)

Brasil: Ederson; Danilo, Thiago Silva, Marquinhos, Renan Lodi; Casemiro, Fred; Neymar, Richarlison, Roberto Firmino y Gabriel Jesús. DT: Tite.

Chile: Claudio Bravo; Mauricio Isla, Gary Medel, Francisco Sierralta, Sebastián Vargas, Eugenio Mena; Charles Aránguiz, Erick Pulgar, Arturo Vidal; Alexis Sánchez y Eduardo Vargas. DT: Martín Lasarte.

Gol en el segundo tiempo: 1m Paquetá (B).

Cambios en el segundo tiempo: Al inicio, Lucas Paquetá por Firmino (B) y Ben Brereton por Sánchez (C); 18m Carlos Palacios por Vegas (C); 30m Jean Meneses por Pulgar (C); 42m Diego Valencia por Aranguiz (C); 45m Everton y Eder Militao por Richarlison y Lodi (B).

Incidencia en el segundo tiempo: 2m expulsado Gabriel Jesús (B), por juego brusco.