Para evitar el ingreso de nuevas cepas de coronavirus, el Gobierno redujo los vuelos de Europa y restringió otros destinos

Anuncio

Con la definición de una nueva etapa de restricciones para el país en general y el área metropolitana en particular, el Gobierno anunció modificaciones referidas a las fronteras, los vuelos y el tránsito internacional con el fin de evitar la llegada de nuevas cepas de coronavirus a la Argentina.

En la Decisión Administrativa 589/2021, publicada el sábado en el Boletín Oficial. se estableció “una reducción del 20% de las frecuencias de vuelos de pasajeros que tengan como origen o destino a países de Europa”.

El documento, que cuenta con las firmas del jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, y de los ministros del Interior, Eduardo “Wado” de Pedro, y de Salud, Carla Vizzotti, aclara que la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) “podrá ampliar, disminuir o eliminar tal porcentaje de reducción, previa intervención de la autoridad sanitaria”, detalla el Boletín Oficial.

Anuncio

La medida también dispondrá y/o mantendrá la suspensión de autorizaciones y permisos para vuelos directos con origen o destino el Reino Unido, Gran Bretaña e Irlanda del Norte, Turquía y países del continente africano y como origen Brasil, Chile y la India. La novedad fue la incorporación de los países de África.

En este boletín no se mencionó a México, otro de los destinos desde los que actualmente no estaban llegando vuelos.

La Decisión Administrativa, con estas nuevas restricciones, busca reducir “el riesgo de introducción de nuevas variantes, aún más transmisibles, que podrían generar un aumento brusco y elevado de casos, lo que llevaría indefectiblemente a una mayor mortalidad”, explicaron desde el Gobierno.

Uno de los objetivos principales es evitar la llegada de la cepa de Covid-19 denominada Delta, considerada Variante de Preocupación (VOC) por la OMS desde el 11 de mayo de 2021, de acuerdo a varios estudios que demostraron un aumento en la transmisibilidad así como una reducción en la neutralización de anticuerpos. Este cepa fue detectada inicialmente en la India, pero tiene fuerte circulación en el Reino Unido y varios países de Europa.

La otra variante peligrosa que se busca evitar es la Beta, que se aisló en principio en Sudáfrica, pero que también llegó a otros países africanos y principalmente a Turquía y Malasia.

El documento además renovó la suspensión de la prueba piloto que había autorizado el ingreso de turistas provenientes de Brasil, Paraguay, Uruguay, Bolivia y Chile, que tuvieran como destino final el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

También se mantienen los mismos requisitos que se habían establecido en la última prórroga para los transportistas que ingresen al territorio nacional por vía terrestre, así como también para las tripulaciones de buques y aeronaves.