Paro de colectivos interurbanos en San Luis: la UTA confirmó una medida de fuerza por 24 horas

La Unión Tranviarios Automotor (UTA) San Luis confirmó un paro de 24 horas en el servicio de transporte interurbano provincial que comenzará a las 00:00 de este martes 12 de mayo de 2026. La medida afectará a distintas líneas que conectan la capital provincial con localidades cercanas, mientras que el servicio urbano en San Luis y Villa Mercedes continuará funcionando con normalidad.

El reclamo del gremio está vinculado a la falta de acuerdo salarial con las empresas del sector. Los trabajadores exigen el pago de diferencias salariales correspondientes a enero y febrero, además de una suma no remunerativa de $120.000.

El secretario general de la UTA San Luis, Iván Piñeyro, explicó que el conflicto se profundizó debido al atraso en las actualizaciones salariales.

“Estamos con un retraso de cuatro escalas salariales. No han ofrecido absolutamente ningún aporte como para cancelarle el salario a los trabajadores”, sostuvo el dirigente sindical.

Según detalló el gremio, las empresas abonaron únicamente la última escala correspondiente a diciembre, situación que, según Piñeyro, representa una pérdida salarial cercana al 15%.

La medida de fuerza impactará exclusivamente en el sistema interurbano provincial, incluyendo corredores como San Luis – La Punta, Potrero de los Funes y El Volcán.

En ese sentido, Piñeyro aclaró que “solo se paralizarán los recorridos del interurbano”, mientras que los servicios urbanos de las ciudades de San Luis y Villa Mercedes no sufrirán modificaciones.

Durante este lunes se desarrolló una reunión en la Dirección de Relaciones Laborales, aunque no hubo una propuesta satisfactoria por parte de las empresas. Además, el viernes pasado el gremio mantuvo un encuentro con el secretario de Transporte provincial, Víctor Cianchino.

“Le hemos dicho claramente que no vamos a permitir ningún despido. Él garantizó que no va a haber despidos”, afirmó Piñeyro tras la reunión.

El dirigente también cuestionó posibles reducciones de frecuencias y reiteró que el objetivo central es garantizar el cumplimiento de la nueva escala salarial.

“Los números los tienen que arreglar ellos. Nosotros queremos que la última escala salarial les llegue a los bolsillos de los trabajadores”, concluyó.

La Secretaría de Transporte pidió garantizar servicios de emergencia

Por otra parte, la Secretaría de Transporte de San Luis informó que notificó formalmente a las empresas del sistema interurbano para que garanticen servicios mínimos de emergencia durante la jornada de paro.

Desde el organismo indicaron que el objetivo es proteger el derecho a la movilidad de los usuarios y advirtieron que las empresas que no cumplan con esta disposición podrían recibir sanciones.

Antes de viajar, las autoridades recomendaron consultar el funcionamiento de cada línea y prever alternativas de traslado ante posibles interrupciones totales o parciales del servicio.