Paro docente universitario en Argentina: gremios anuncian una medida de fuerza para la próxima semana

Los gremios docentes universitarios de Argentina confirmaron que llevarán adelante un paro nacional la próxima semana, en reclamo por mejoras salariales y mayor financiamiento para el sistema universitario.

La medida de fuerza se producirá a pocos días de iniciado el primer cuatrimestre del ciclo lectivo 2026, lo que podría impactar en el desarrollo de clases en numerosas universidades públicas del país.

Reclamo salarial y situación presupuestaria

Según indicaron los sindicatos docentes, la protesta se enmarca en una disconformidad creciente por la evolución de los salarios frente al contexto inflacionario y por la situación presupuestaria de las universidades nacionales.

Los gremios sostienen que los ingresos del sector han sufrido un deterioro significativo en términos reales, motivo por el cual exigen una recomposición salarial urgente y la reapertura de las negociaciones paritarias.

Además, plantean preocupación por las partidas destinadas al funcionamiento de las universidades, lo que —según advierten— podría afectar áreas clave como investigación, extensión y el normal funcionamiento institucional.

Impacto en el inicio del cuatrimestre

La medida de fuerza llega en los primeros días del ciclo académico, cuando miles de estudiantes comienzan las cursadas en facultades y carreras de todo el país.

Por este motivo, se prevé que el paro tenga impacto directo en el dictado de clases y actividades académicas, aunque cada universidad podría definir modalidades específicas de adhesión.

El contexto del conflicto universitario

El sistema de universidades públicas argentinas atraviesa desde hace meses tensiones vinculadas al financiamiento y las condiciones salariales del personal docente y no docente.

En ese escenario, los gremios advirtieron que, si no se obtienen respuestas del Gobierno nacional, podrían profundizarse las medidas de protesta en las próximas semanas.