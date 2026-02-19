Paro general hoy: la UTA San Luis suspende el transporte urbano e interurbano por 24 horas

La UTA San Luis adhiere al paro general convocado por la CGT y desde las 00 de este jueves 19 de febrero no circulan servicios de transporte urbano ni interurbano en la provincia.

La medida de fuerza tiene una duración de 24 horas y afecta en su totalidad al sistema de colectivos. En consecuencia, miles de usuarios ven interrumpida la prestación habitual durante toda la jornada.

Según confirma el gremio, la adhesión alcanza al servicio urbano e interurbano sin excepciones. “Solicitamos la comprensión del público usuario ante las molestias que esta medida pudiera ocasionar”, expresa el comunicado firmado por el secretario general de UTA San Luis, Iván Piñeyro.

A nivel nacional, la Unión Tranviarios Automotor (UTA) participa de la convocatoria impulsada por la Confederación General del Trabajo (CGT) en rechazo a la reforma laboral que impulsa el Gobierno nacional. La protesta incluye servicios de corta, media y larga distancia, además de combis y subterráneos en distintas jurisdicciones del país.

Desde la organización sindical sostienen que la reforma representa “un riesgo para la dignidad del trabajo y la viabilidad del sector del transporte”, y remarcan que la convocatoria no responde a intereses sectoriales, sino a la defensa de las condiciones laborales.

En Villa Mercedes, el servicio de transporte urbano de pasajeros tampoco funciona durante este jueves, lo que impacta en el traslado hacia escuelas, oficinas públicas y actividades comerciales.

La jornada se desarrolla con fuerte repercusión en distintos puntos del país, mientras la central obrera ratifica la continuidad del plan de lucha.