Paso Cristo Redentor reabre tras más de un mes: cómo será el tránsito entre Argentina y Chile

Luego de permanecer más de un mes cerrado por las intensas nevadas, el Paso Internacional Cristo Redentor, en la provincia de Mendoza, comenzará a operar nuevamente este martes 18 de agosto. La reapertura será progresiva y, durante los primeros días, estará destinada exclusivamente al transporte terrestre de cargas entre Argentina y Chile.

La decisión fue adoptada luego de una reunión del Comité del Sistema Cristo Redentor, integrado por las coordinaciones de Argentina y Chile, que evaluaron las condiciones de seguridad y transitabilidad del corredor internacional.

Cómo será la reapertura del Paso Cristo Redentor

De acuerdo con el esquema oficial, durante este martes 18, miércoles 19 y jueves 20 de agosto quedará habilitada únicamente la circulación de camiones desde Argentina hacia Chile, en el horario de 9:00 a 21:00 de Argentina —de 8:00 a 20:00 en territorio chileno— y hasta Guardia Vieja.

Las autoridades indicaron que tendrán prioridad los transportistas que ya se encuentren documentados en la playa de estacionamiento del Área de Control Integrado (ACI) Uspallata.

En tanto, durante el viernes 21 y sábado 22 de agosto, la circulación será exclusivamente para el transporte de cargas desde Chile hacia Argentina, también entre las 9:00 y las 21:00, hasta Uspallata. Posteriormente se prevé avanzar hacia la normalización de la circulación en ambos sentidos.

El tránsito turístico seguirá suspendido

La reapertura no incluye, por el momento, a vehículos particulares, colectivos ni tránsito turístico. Las autoridades remarcaron que las condiciones de seguridad continúan siendo determinantes para ampliar la circulación.

Además, quedó suspendido temporalmente el turismo interno desde Uspallata, debido a que durante esta primera etapa tendrá prioridad el movimiento del transporte de cargas.

La Dirección Nacional de Asuntos Técnicos de Fronteras informó que oportunamente se comunicarán las condiciones para habilitar el tránsito turístico y las franjas horarias correspondientes, una vez que pueda garantizarse una circulación segura.

Un corredor estratégico entre Argentina y Chile

El Sistema Integrado Cristo Redentor constituye uno de los principales corredores terrestres entre Argentina y Chile y tiene una importancia estratégica para el comercio internacional.

La conexión atraviesa la cordillera de los Andes desde la provincia de Mendoza y resulta fundamental para el traslado de mercaderías hacia territorio chileno y los puertos del Pacífico.

El cierre prolongado, provocado por las fuertes nevadas y las condiciones adversas en alta montaña, afectó especialmente al transporte internacional de cargas. Con la reapertura gradual, las autoridades buscarán recuperar la circulación acumulada sin comprometer la seguridad vial.