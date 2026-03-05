Patricia Bullrich se reunió con el gendarme Nahuel Gallo y denunció un intento de “apropiación” del caso por parte de la AFA

La jefa del bloque de senadores de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, mantuvo este jueves una reunión en el Senado de la Nación con el cabo primero de la Gendarmería Nacional, Nahuel Gallo, quien fue liberado recientemente tras permanecer 448 días detenido en Venezuela.

Durante el encuentro, la dirigente afirmó que el gendarme le relató parte de su experiencia en prisión y anticipó que algunos detalles de su detención serán conocidos públicamente más adelante, cuando el efectivo esté en condiciones de contarlos.

La conversación tras la liberación

Bullrich explicó que mantuvieron “una charla muy importante” debido a que ella siguió el caso desde el primer momento cuando ocupaba el cargo de ministra de Seguridad de la Nación.

Según indicó, Gallo también expresó su intención de continuar su carrera dentro de la Gendarmería Nacional Argentina, aunque primero atravesará un período de adaptación luego de su prolongada detención.

“Primero habrá un tiempo de adaptación y luego vendrán las tareas de Gendarmería”, señaló la legisladora tras el encuentro.

Críticas al rol de la AFA

La exministra también cuestionó la participación de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) en el proceso que derivó en la repatriación del gendarme.

Según relató, representantes de la entidad deportiva le habrían pedido a Gallo que mencionara públicamente a la institución como una de las responsables de su liberación, algo que el efectivo decidió no hacer.

“Les agradeció de manera privada y no lo quiso hacer público”, afirmó Bullrich, quien calificó la situación como un intento de “apropiación” del caso.

La dirigente agregó que, pese a las dificultades diplomáticas entre Argentina y Venezuela, el resultado final fue el regreso del gendarme al país.

“Argentina siempre tuvo dificultades. Nuestra embajada en Venezuela fue destruida. Gallo está acá y eso es lo importante”, concluyó.

El caso que generó tensión diplomática

Nahuel Gallo, de 33 años, fue detenido en diciembre de 2024 en la frontera entre Venezuela y Colombia, cuando se encontraba de licencia para visitar a su familia. Las autoridades del régimen de Nicolás Maduro lo acusaron de espionaje, mientras que el gobierno argentino denunció una detención arbitraria.

El gendarme permaneció 15 meses preso en el penal El Rodeo I, hasta que fue liberado y regresó a la Argentina a comienzos de marzo de 2026, donde se reencontró con su familia tras más de un año de incertidumbre.