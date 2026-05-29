Paz tiene 9 años y lucha por una cirugía cardíaca: su mamá pide ayuda para poder viajar

Una madre de San Luis Capital inició una campaña solidaria para reunir fondos y poder viajar junto a su hija de 9 años al Hospital Garrahan, en la Ciudad de Buenos Aires, donde la niña será evaluada nuevamente por especialistas debido a un delicado cuadro cardíaco.

La pequeña, llamada Paz, tiene síndrome de Down, además de una compleja condición de salud que incluye hipertensión pulmonar, una cardiopatía congénita tipo 6B y una afección conocida como cleft mitral.

Según explicó su mamá, desde hace años realizan viajes frecuentes al reconocido hospital pediátrico para intentar concretar una cirugía cardíaca que, hasta el momento, nunca pudo realizarse debido a distintas complicaciones de salud que obligaban a suspender el procedimiento.

“Siempre estaba a punto de entrar al quirófano y pasaba algo. Se enfermaba o surgía alguna complicación y se cancelaba todo”, relató.

Durante el último año, la niña atravesó varios estudios y controles médicos. El cateterismo más reciente fue realizado en mayo del año pasado, aunque el resultado obligó a los profesionales a solicitar que el proceso médico vuelva a iniciarse desde cero.

De acuerdo al testimonio de la madre, los especialistas detectaron que la resistencia pulmonar de la menor era favorable, aunque la situación continúa siendo delicada y los médicos deberán determinar si todavía existen posibilidades de realizar la cirugía.

Actualmente, Paz se encuentra bajo evaluación en un hospital pediátrico y en los próximos días deberá viajar nuevamente a Buenos Aires para ser atendida por especialistas en hipertensión pulmonar. Allí le practicarán un nuevo cateterismo cardíaco que será clave para definir los pasos a seguir.

La mujer explicó además que es madre soltera y tiene otros dos hijos pequeños a cargo, por lo que atraviesa una difícil situación económica. “Estamos haciendo esto para solventar gastos porque tenemos que quedarnos una o dos semanas allá. No tengo trabajo”, expresó.

La familia solicita colaboración para afrontar costos de traslado, alojamiento, comida y estudios médicos durante la estadía en la capital del país.

Alias: tania.pamela.avacaNX

Nombre: Tania Pamela Avaca

Cuil: 27393964621