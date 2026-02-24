Peajes de rutas nacionales aumentan hasta 19%: cómo quedan las nuevas tarifas desde esta semana

La actualización elimina el descuento diferencial para usuarios de TelePASE

La Dirección Nacional de Vialidad (DNV) autorizó un aumento de hasta el 19% en los peajes de las rutas nacionales concesionadas a la empresa estatal Corredores Viales S.A., en el marco del proceso de reestructuración y privatización en curso. La medida fue oficializada a través de la Resolución 248/2026, publicada en el Boletín Oficial, y comenzó a regir desde el jueves 26 de febrero.

La actualización tarifaria alcanza a los diez tramos de la red vial nacional bajo concesión y representa una modificación directa en el costo de circulación en autopistas y rutas estratégicas del país.

Cómo se aprobó el aumento

Según se detalla en la resolución oficial, el incremento fue solicitado por Corredores Viales S.A., que pidió la revisión de los cuadros tarifarios correspondientes a los Tramos I al X de la red concesionada.

La DNV evaluó la propuesta en el marco del procedimiento de Elaboración Participativa de Normas, instancia que habilita la consulta ciudadana antes de la aprobación definitiva. Tras ese proceso, el organismo consideró “apropiada” la actualización y avanzó con la aprobación de los nuevos valores.

El precio mínimo para vehículos livianos pasa a ser de $1.500 en rutas nacionales.

Sin diferencia entre efectivo y TelePASE

Uno de los cambios más relevantes es que desaparece el descuento diferencial para quienes utilizan TelePASE. A partir de ahora, el valor será el mismo tanto para pago manual como automático, en todas las categorías y franjas horarias.

Hasta el momento, los usuarios del sistema automático contaban con una tarifa reducida respecto del pago en efectivo.

Nuevas tarifas en la Autopista Ricchieri

En la Autopista Ricchieri, uno de los principales accesos a la Ciudad de Buenos Aires, los valores quedaron establecidos de la siguiente manera:

Motocicletas: $650 | Hora pico: $750

Vehículos hasta 2 ejes y hasta 2,10 m de altura: $1.300 | Hora pico: $1.500

Vehículos hasta 2 ejes y más de 2,10 m o rueda doble: $2.600 | Hora pico: $3.000

Vehículos de 3 o 4 ejes hasta 2,10 m: $2.600 | Hora pico: $3.000

Vehículos de 3 o 4 ejes más de 2,10 m o rueda doble: $3.900 | Hora pico: $4.500

Vehículos de 5 o 6 ejes: $5.200 | Hora pico: $6.000

Vehículos de más de 6 ejes: $6.500 | Hora pico: $7.500

Nuevos valores en rutas nacionales

Para el resto de las rutas nacionales concesionadas, las tarifas base quedaron fijadas de la siguiente manera:

Vehículos hasta 2 ejes y hasta 2,30 m: $1.500

Vehículos hasta 2 ejes y más de 2,30 m o rueda doble: $3.000

Vehículos de 3 o 4 ejes hasta 2,30 m: $4.500

Vehículos de 3 o 4 ejes más de 2,30 m o rueda doble: $6.000

Vehículos de 5 o 6 ejes: $7.500

Vehículos de más de 6 ejes: $9.000

La medida impacta especialmente en el transporte de carga y en quienes utilizan de forma habitual las rutas nacionales para actividades productivas o laborales.

El aumento se produce en un escenario de revisión integral del sistema de concesiones viales y en medio del proceso de reorganización de Corredores Viales S.A., empresa estatal que administra buena parte de la red nacional con peaje.

Desde el Gobierno sostienen que la actualización busca mantener el equilibrio económico-financiero de los contratos vigentes y garantizar la operatividad de los corredores.