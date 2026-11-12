“Pequeño J” denunció amenazas de muerte en la cárcel de Ezeiza tras la filtración de un video

La denuncia fue presentada por su abogado ante el Juzgado Federal N° 2 de Morón, que investiga las presuntas agresiones contra el acusado por el triple crimen narco de Florencio Varela.

“Pequeño J” denunció amenazas de muerte en la cárcel de Ezeiza luego de la filtración de un video que muestra las torturas sufridas por Lara Gutiérrez, la víctima más joven del triple femicidio narco de Florencio Varela. La presentación fue realizada por su abogado ante la Justicia Federal.

El acusado, identificado como Tony Janzen Valverde, permanece detenido en el Complejo Penitenciario Federal I de Ezeiza. Según el relato transmitido por su defensa, otros internos le habrían gritado: “Mata conchas, te vamos a hacer cagar”.

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La presunta amenaza fue denunciada ante el Juzgado Federal N° 2 de Morón, a cargo de la investigación. El abogado Lucas Contreras Alderete pidió que se dispongan medidas de protección inmediata y una separación preventiva de los presuntos agresores, sin aislamiento sancionatorio ni restricciones adicionales injustificadas.

También solicitó que el Servicio Penitenciario Federal evalúe el riesgo y que intervenga la Procuración Penitenciaria.

El video que complicó la situación de “Pequeño J”

La filtración de las imágenes impactó en la causa por el triple crimen ocurrido en septiembre de 2025. En el video se observa cómo “Pequeño J” retiene por la fuerza a Lara Gutiérrez, mientras otro sospechoso, identificado como José Miguel Lozano Cerrón, prófugo en la investigación, le amputa un dedo a la adolescente de 15 años con una pinza cortaperno.

Los investigadores de la Justicia Federal sostienen, por el momento, que quien aparece reteniendo a Lara es “Pequeño J”. Sin embargo, Janzen Valverde negó en distintas declaraciones, incluida una entrevista concedida a Infobae, haber estado en la casa al momento del crimen.

El expediente investiga el asesinato de tres trabajadoras sexuales en Florencio Varela, en el marco de una supuesta venganza vinculada con el robo de droga. Varios de los acusados serían familiares de Janzen Valverde.

El pedido para investigar la filtración

Además de denunciar las amenazas, la defensa presentó un pedido para determinar el origen del video. Las imágenes habían sido recuperadas del teléfono de un subalterno de Pablo Macalopu Cafferata, alias “Roger”, señalado como el director de la tortura sufrida por Lara.

La familia Gutiérrez había anunciado que denunciaría a la jueza federal Sandra Arroyo Salgado por la presunta filtración. El abogado de “Pequeño J” también pidió extraer testimonios y planteó que podría existir una investigación viciada.

En ese sentido, sostuvo que el secuestro legal de un teléfono no implica una autorización ilimitada para revisar todo su contenido. Por eso, reclamó información sobre la orden de allanamiento y secuestro, la cadena de custodia, la pericia y las actas e informes técnicos vinculados con el dispositivo.

Hasta la mañana del jueves, la causa continuaba bajo secreto de sumario y la defensa no había podido acceder al video dentro del expediente.