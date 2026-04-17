Personas en situación de calle: relevamiento nacional registró más de 9.400 casos en 19 provincias

El Ministerio de Capital Humano, a cargo de Sandra Pettovello, difundió los resultados del Primer Relevamiento Nacional de Personas en Situación de Calle, que contabilizó 9.421 personas en esa condición en 19 provincias argentinas.

El informe, elaborado a través de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia, constituye el primer intento oficial de construir un mapa integral, preciso y federal sobre una problemática social compleja y en crecimiento.

Perfil de la población relevada

De acuerdo a los datos oficiales, el 83% de las personas en situación de calle son varones, mientras que el 17% son mujeres. En cuanto a la edad, el 92% tiene más de 18 años, mientras que un 6% corresponde a menores.

El relevamiento se basó en 7.894 entrevistas realizadas tanto en espacios públicos —calles, plazas y zonas urbanas— como en dispositivos de alojamiento como refugios o paradores.

Uno de los datos más significativos es que el 32% de las personas lleva más de dos años en situación de calle, lo que evidencia la persistencia del problema. Además, el 90% cuenta con Documento Nacional de Identidad (DNI).

Educación, trabajo e ingresos

En relación al nivel educativo, el 52% tiene la primaria completa pero no finalizó el secundario. A su vez, el 53% realiza algún tipo de actividad laboral, mayormente informal.

En términos de ingresos:

El 56% percibe transferencias sociales

El 30% recibe ingresos previsionales

Un 8% obtiene otros ingresos

Estos datos reflejan que una parte importante de esta población mantiene algún tipo de inserción económica, aunque insuficiente para acceder a una vivienda.

Un cambio de enfoque en políticas públicas

Desde la cartera nacional señalaron que el relevamiento se enmarca en la Ley N° 27.654, que impulsa la creación de un diagnóstico federal para diseñar políticas públicas más eficaces.

En ese sentido, destacaron un cambio de paradigma en el abordaje estatal: pasar de respuestas reactivas a una planificación basada en evidencia, con coordinación entre Nación, provincias y municipios.

“Contar con esta información es fundamental para planificar, derivar y evaluar políticas públicas de manera eficaz”, indicaron en el comunicado oficial.

Contexto y datos comparativos

El informe también se inscribe en un escenario de crecimiento de la problemática. En la Ciudad de Buenos Aires, el último relevamiento oficial del Instituto de Estadística y Censos porteño (IDECBA) registró un aumento del 27% en 13 meses, pasando de 3.560 personas en abril de 2024 a 4.522 en mayo de 2025.

Sin embargo, organizaciones sociales estimaron cifras más altas: según un censo popular difundido en julio, habría 11.980 personas viviendo en la calle en el distrito porteño.

Desde mediados de 2025, el Gobierno nacional transfirió a las provincias la responsabilidad directa de la atención de personas en situación de calle, manteniendo un rol de definición de lineamientos generales.

Una problemática estructural

El relevamiento concluye que la situación de calle responde a múltiples factores: vínculos familiares quebrados, trayectorias prolongadas de exclusión, problemas de salud y consumos problemáticos, entre otros.

Los datos oficiales exponen un escenario complejo que plantea desafíos estructurales para el diseño de políticas públicas sostenidas y coordinadas en todo el país.