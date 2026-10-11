Peste neumónica: especialistas consideran muy bajo el riesgo de un caso autóctono en Argentina

La peste neumónica es una enfermedad poco frecuente, pero de alta relevancia epidemiológica por su capacidad de contagio y la gravedad que puede alcanzar. Especialistas consideran que la posibilidad de que aparezca actualmente un caso autóctono en la Argentina es “muy baja”.

La enfermedad es causada por la bacteria Yersinia pestis, que puede transmitirse de una persona enferma a otra sana mediante microgotas por vía inhalatoria, según explicó la doctora Roxana Berenguer (M.N. 74.781), jefa de la División Neumonología del Hospital de Clínicas de la UBA.

Síntomas y tratamiento

De acuerdo con la especialista, la infección puede evolucionar rápidamente. Entre los primeros síntomas aparecen fiebre alta, dolor de cabeza y decaimiento. Luego pueden presentarse tos, expectoración —en algunos casos con sangre— e insuficiencia respiratoria.

Cuando el diagnóstico confirma el germen responsable, la enfermedad puede tratarse con antibióticos.

La situación epidemiológica

La peste continúa registrando casos en el mundo, principalmente en Asia y África. El doctor Marcelo Rodríguez Fermepin, jefe del laboratorio de Virología del Hospital de Clínicas y profesor de Microbiología Clínica en la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la UBA, señaló que se producen aproximadamente 1.000 casos por año.

El especialista explicó que la bacteria se mantiene principalmente en un ciclo que involucra a pulgas y roedores. También sostuvo que, con el paso del tiempo, su virulencia probablemente se moderó como parte de un proceso natural de evolución.

Rodríguez Fermepin afirmó que no existe actualmente ninguna notificación de Yersinia pestis en la Argentina ni registros de casos en los últimos años.

La importancia de la vigilancia

Aunque se trata de una enfermedad poco frecuente, los especialistas remarcaron que la vigilancia epidemiológica y la confirmación diagnóstica son fundamentales ante cualquier sospecha.

En ese sentido, Rodríguez Fermepin destacó que contar con herramientas capaces de identificar rápidamente el agente causal resulta central para responder ante enfermedades infecciosas.