Petroleras respondieron a Milei tras los anuncios por Malvinas y ratificaron el proyecto Sea Lion

Las petroleras Rockhopper Exploration y Navitas Petroleum, responsables del desarrollo del proyecto Sea Lion en aguas próximas a las Islas Malvinas, respondieron a los anuncios realizados por el presidente Javier Milei y aseguraron que las medidas impulsadas por la Argentina no tendrán un impacto significativo sobre sus operaciones.

La reacción empresarial se produjo luego de que el mandatario argentino anunciara un endurecimiento de las sanciones contra las compañías que participen, directa o indirectamente, en la explotación de recursos naturales en las islas sin autorización del Estado argentino.

Las petroleras ratificaron la continuidad de Sea Lion

En una declaración conjunta, Rockhopper, de origen británico, y Navitas Petroleum, de capitales israelíes, ratificaron su intención de continuar con el desarrollo de Sea Lion y sostuvieron que las licencias con las que operan permanecen vigentes.

Las compañías señalaron que trabajan bajo autorizaciones otorgadas por el gobierno de las Islas Malvinas y afirmaron contar con el respaldo del Gobierno del Reino Unido.

Además, consideraron que los anuncios realizados desde Buenos Aires no deberían modificar el cronograma establecido para el desarrollo petrolero.

La posición de las empresas contrasta con la postura argentina, que desconoce las autorizaciones concedidas unilateralmente por las autoridades isleñas para la exploración y explotación de recursos naturales en el área en disputa.

Qué anunció Milei sobre las empresas que operan en Malvinas

Durante su mensaje en cadena nacional, Javier Milei anticipó una serie de medidas destinadas a endurecer las sanciones contra empresas vinculadas con actividades económicas en las Islas Malvinas sin autorización argentina.

Entre las iniciativas anunciadas se encuentra la inhabilitación para operar en territorio argentino de las compañías involucradas directa o indirectamente en esos emprendimientos.

El Gobierno también prevé firmar un decreto para agilizar la aplicación de sanciones y enviar al Congreso de la Nación un proyecto de ley destinado a incrementar las penalidades existentes.

El alcance de las medidas podría extenderse además a accionistas, directivos y proveedores relacionados con las compañías que desarrollen actividades en las islas.

Sea Lion, el proyecto petrolero en el centro de la disputa

El proyecto Sea Lion se encuentra en aguas del Atlántico Sur, aproximadamente a 220 kilómetros al norte de las Islas Malvinas, y constituye uno de los principales desarrollos hidrocarburíferos previstos en la zona.

El emprendimiento todavía se encuentra en etapa de desarrollo. En caso de avanzar hacia la producción, supondría la explotación comercial de petróleo a gran escala en aguas circundantes al archipiélago.

La República Argentina considera que las actividades de exploración y explotación de hidrocarburos realizadas sin autorización nacional vulneran sus derechos soberanos sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur, además de los espacios marítimos correspondientes.

Las petroleras, por su parte, reconocen las licencias concedidas por las autoridades isleñas y sostienen que cuentan con respaldo británico para avanzar con sus proyectos.

Cayeron las acciones de Rockhopper y Navitas

Pese a que ambas compañías minimizaron el posible impacto de las medidas anunciadas por la Argentina, los mercados mostraron una reacción negativa durante la jornada de este viernes.

Hacia las 10:30 GMT, las acciones de Rockhopper registraban una caída superior al 5% en la Bolsa de Londres, mientras que los títulos de Navitas Petroleum retrocedían alrededor de un 2% en Tel Aviv.

Las empresas ya habían recibido sanciones argentinas por sus actividades vinculadas con Malvinas: Rockhopper fue sancionada en 2013, mientras que Navitas recibió sanciones en 2022.

En la región también existen licencias de exploración vinculadas con otras compañías internacionales, entre ellas la británica Borders & Southern y la canadiense JHI.

El nuevo escenario vuelve a colocar a la explotación de hidrocarburos en el Atlántico Sur como uno de los principales puntos de tensión vinculados con la disputa de soberanía entre Argentina y el Reino Unido por las Islas Malvinas.