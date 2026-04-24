Piden 23 años de prisión para un hombre acusado de abusar de dos niñas en Unión

La Fiscalía de Instrucción Penal con intervención en contexto de Género, Diversidad Sexual, Infancias y Adultos Mayores, a cargo de la fiscal Nayla Cabrera Muñoz, formalizó la acusación contra un hombre por delitos contra la integridad sexual cometidos en perjuicio de dos niñas en Unión, al sur de la provincia de San Luis.

En ese marco, la fiscal solicitó una pena de 23 años de prisión, con accesorias legales y costas, en función de la gravedad de los hechos investigados.

Según se expuso durante la audiencia realizada en la Segunda Circunscripción Judicial, con sede en Villa Mercedes, uno de los episodios ocurrió el 30 de julio de 2023, cuando una de las víctimas tenía 9 años. Los restantes hechos se habrían producido entre 2022 y 2023, en perjuicio de la otra menor, que entonces tenía entre 13 y 14 años.

De acuerdo a la investigación, ambas víctimas son hijas de la ex pareja del imputado. Los abusos se habrían cometido cuando la madre no se encontraba en la vivienda y las niñas quedaban bajo su cuidado, en un contexto de convivencia preexistente.

La fiscal calificó los hechos como abuso sexual simple agravado por la guarda y la convivencia, abuso sexual con acceso carnal agravado en cuatro oportunidades y abuso sexual simple reiterado, también agravado por las mismas circunstancias.

Al fundamentar el pedido de pena, se consideraron como agravantes la modalidad de los hechos, la corta edad de las víctimas, el aislamiento en el que habrían ocurrido, la diferencia de edad con el acusado, el vínculo familiar, el daño causado y la reiteración de las conductas.

Durante la audiencia, la representante del particular damnificado, Marcela Antequeda, y la Defensora de Niñez y Adolescencia, María Victoria Cortázar Furnari, acompañaron la acusación. Por su parte, la defensa no presentó objeciones.

Finalmente, el juez de Garantía N°2, Matías Farinazzo Tempestini, admitió el planteo fiscal, ordenó la apertura a juicio y remitió la causa al Colegio de Jueces de la Segunda Circunscripción Judicial, que tendrá a su cargo el debate oral.