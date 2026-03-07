Piden ayuda para pagar la operación de Pachorra, atacado por un dogo en Villa Mercedes

Una familia de Villa Mercedes lanzó un pedido de ayuda solidaria para afrontar los gastos veterinarios de Pachorra, un caniche que sufrió graves lesiones luego de ser atacado por un dogo que se metió en su casa.

Según relató su dueño, el hecho ocurrió hace dos días cuando el perro de mayor tamaño ingresó al domicilio y mordió al caniche, provocándole dos heridas profundas en una de sus patas. Ante la situación, la mujer lo llevó inicialmente a un refugio, donde le aplicaron una inyección y le indicaron que el animal se recuperaría.

Sin embargo, horas más tarde la situación se agravó. Mientras el perro descansaba junto a la cama, sufrió una complicación grave y debió ser trasladado de urgencia a una veterinaria particular que atiende las 24 horas.

Allí recibió atención inmediata y una intervención que permitió estabilizarlo, pero el costo del tratamiento ascendió a 300 mil pesos, una suma que el dueño aseguró no poder afrontar por sus propios medios.

Por ese motivo decidió iniciar una colecta solidaria y pidió colaboración a la comunidad. “Cualquier ayuda, incluso 100 pesos, suma un montón”, expresó en el mensaje que comenzó a difundirse.

Quienes deseen colaborar pueden hacerlo a través del alias emmavale2025, a nombre de Cecilia Elizabeth Coria. También pueden comunicarse al número 2657-708002.

La familia agradeció cualquier aporte que permita cubrir los gastos médicos y continuar con la recuperación del pequeño perro.