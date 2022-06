Piden investigar presuntos negociados en la licitación del Gasoducto Néstor Kirchner

El mensaje en “off the record” que surgió del Ministerio de Producción no solo generó la salida de Matías Kulfas del Ejecutivo, sino que le abrirá al Gobierno un frente inesperado en la Justicia. El texto señala, después de todo, que la licitación del gasoducto Néstor Kirchner habría estado amañada. La oposición presentará una denuncia el lunes por supuestos negociados.

Anuncio

“Los que no usaron la lapicera como corresponde fueron sus funcionarios de IEASA(Integración Energética Argentina S.A.). Ellos armaron un pliego de licitación a la medida de Techint y de la chapa que el grupo fabrica en Brasil, de 33 mm de espesor (…). También adjudicaron la provisión de válvulas a una empresa importadora en lugar de un fabricante argentino que ofrecía precios y condiciones similares, incumpliendo el compre nacional”, señala el off que irritó a la Vicepresidenta.

Un off es un mensaje que una fuente de información brinda a los periodistas bajo la condición de no revelar su identidad. Más allá de un fiscal podría actuar de oficio, Juntos por el Cambio planea una serie de medidas. Por un lado, la diputada nacional Graciela Ocaña presentará una denuncia penal el lunes.

“Kulfas sugiere que hubo un direccionamiento del pliego para que puedan presentarse ciertas empresas y otras. Esto, unido a que Antonio Pronsato renunció ahora llama mucho la atención, se tiene que investigar. Kulfas, como funcionario público, tendría que haberlo denunciado, eso también es un delito”, dijo Ocaña a TN. En medio de la licitación, Pronsato renunció el lunes a la titularidad de la Unidad Ejecutora de Enarsa para la construcción del gasoducto Néstor Kirchner. En el mismo sentido que Ocaña se manifestó el jefe del bloque del radicalismo, Mario Negri: “La Justicia debe investigar si hubo comisión de delitos por parte de funcionarios cristinistas en las licitaciones del gasoducto ‘Néstor Kirchner’, tal como lo dejaron saber funcionarios de Kulfas y el propio ministro saliente. Este tema no queda en una guerra de declaraciones”, lanzó. “Ahora que Kulfas no es más parte de este gobierno, estaría bueno que nos cuente en On sobre la supuesta licitación irregular que denunció en Off”, ironizó el diputado del PRO, Gerardo Milman, en Twitter. Por otra parte, la Coalición Cívica solicitaría -anticiparon referentes del partido- una auditoría total de la obra en la Comisión Mixta Revisora de Cuentas, de Diputados y el Senado. Sin embargo, para eso se necesita aprobación, y el oficialismo es mayoría en la bicameral. Tampoco descartaban una denuncia penal. En el tuit con el que respaldó las críticas de Cristina Kirchner a Matías Kulfas, el presidente Alberto Fernández también intentó disipar cualquier sospecha de corrupción: “Confío en la integridad moral y en la idoneidad de quienes llevan adelante la licitación del Gasoducto”, dijo el mandatario. En el Gobierno temían por las consecuencias judiciales que podía tener el mensaje en off. En el Senado, el interbloque de Juntos por el Cambio presentará un Proyecto de Comunicación donde exige al Poder Ejecutivo que informe respecto a las denuncias que originaron el despido de Kulfas. “Los representantes de Juntos por el Cambio preguntarán si se ha iniciado algún o algunos procesos administrativos y/o penales vinculados a la comisión de posibles delitos y/o incumplimiento de deberes de funcionario público y si Alberto Fernández tiene decidido impulsar alguna investigación vinculada a potenciales hechos de corrupción en el marco del proceso licitatorio mencionado”, señaló el interbloque opositor. También exigirán que el Gobierno informe “cuál fue el procedimiento de formulación de pliego licitatorio”, “los fundamentos técnicos determinantes” para definir la necesidad de utilizar chapa de 33mm de espesor, y si “se tomó en cuenta que la especificación técnica podría tener como implicancia directa una menor cantidad de oferentes”.