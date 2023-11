Piden prisión preventiva y una pena de 15 años por abusar de su hija

El caso de un hombre acusado de ultrajar a su propia hija, una niña de apenas 5 años en Naschel, ha llevado a la fiscalía a solicitar la elevación a juicio y una pena de 15 años de prisión. A pesar de haber enfrentado restricciones de acercamiento, la fiscalía ha pedido también la prisión preventiva del imputado, que, hasta el momento, no ha sido aceptada por el juez, generando un intenso debate en el ámbito judicial.

Desde el inicio de la investigación, tras la denuncia de la madre de la niña en la fiscalía, se llevaron a cabo distintas pericias, incluyendo un informe del jardín de infantes donde concurría la menor, una Cámara Gesell, una revisación médica por un pediatra y un informe psicológico. Estas pericias apuntaban a la existencia de abuso, lo que llevó a la imputación formal del acusado, identificado como D.G., de 29 años, por el delito de “Abuso sexual con acceso carnal, agravado por ser el encargado de la guarda y por ser cometido en contra de una persona menor de 18 años aprovechando la situación de convivencia preexistente”.

A pesar de las restricciones de acercamiento impuestas, el imputado, arraigado en la localidad, no se mudó y se presentó voluntariamente ante cada requerimiento judicial, según su defensa a cargo de la abogada Antonella Zanglá. Durante una audiencia de control de acusación y pruebas, la fiscalía solicitó oralmente la prisión preventiva, aunque no se formalizó por escrito en la elevación a juicio. El juez de Garantías no dio lugar al tratamiento de esta solicitud al considerar que vulneraba el derecho de defensa del imputado y las previsiones del Código Procesal Penal. Sin embargo, la fiscalía buscará una nueva audiencia para insistir con la medida de encarcelamiento.

El debate judicial estuvo presidido por el juez de Garantías Matías Farinazzo Tempestini, con la presencia de representantes de la fiscalía, la defensoría de Niñez y Adolescencia, la Secretaría de la Mujer y la madre de la niña. La resolución del juez incluyó la prórroga de la restricción por 180 días y la elevación del caso a la Cámara de Apelaciones de la Tercera Circunscripción.

La defensa del acusado, representada por Zanglá, mantiene la inocencia de su cliente y confía en poder probarlo durante el debate oral, haciendo hincapié en las pruebas recabadas y las ofrecidas por la defensa.