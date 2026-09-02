Pity Álvarez se descompensó durante el juicio por el crimen de Cristian Díaz y suspendieron la audiencia

Cristian “Pity” Álvarez sufrió una descompensación este miércoles durante una nueva audiencia del juicio en el que está acusado por el crimen de Cristian Maximiliano Díaz, ocurrido en 2018. El músico fue asistido por el SAME y trasladado al Hospital Fernández, por lo que el debate debió ser suspendido.

La audiencia se desarrollaba en el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N.º 29 de la Ciudad de Buenos Aires, cuando las autoridades judiciales solicitaron la intervención del sistema de emergencias.

Según informaron a Noticias Argentinas, los médicos constataron que Álvarez presentó un pico de presión y glucosa alta. Además, se habría quedado dormido durante aproximadamente diez minutos apenas ingresó a la sala.

El juicio continuará el lunes

Tras la atención médica, la audiencia fue suspendida y se retomará el próximo lunes 7 de septiembre, de acuerdo con lo dispuesto por el tribunal.

Sebastián Queijeiro, uno de los abogados defensores del exlíder de Viejas Locas e Intoxicados, señaló que el músico permanece acompañado por su hermana y volvió a referirse a sus problemas de consumo.

“No es que lo quiera poner en el lugar de víctima pero hay un Estado ausente. La hermana lo asiste para cocinar porque él es un peligro”, sostuvo el letrado ante la prensa.

Por su parte, Fernando Burlando, abogado de una de las hijas de Cristian Maximiliano Díaz, se refirió a la posibilidad de que la defensa solicite una curatela para el imputado.

“Hay acciones o conductas que me permiten en principio descartar esa situación. No me parece mal que un cuerpo médico evalúe al imputado”, manifestó Burlando.

El juicio analiza la responsabilidad de Pity Álvarez por el homicidio de Cristian Díaz, ocurrido el 12 de julio de 2018 en el complejo habitacional Cardenal Samoré, en el barrio porteño de Villa Lugano.

La causa volvió a tomar impulso con el desarrollo del debate oral, mientras la situación personal y de salud del músico continúa siendo uno de los aspectos mencionados por las partes durante las audiencias.