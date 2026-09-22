Pity Álvarez: sus abogados pidieron medidas urgentes tras el choque en La Paternal

Los abogados de Cristian “Pity” Álvarez expresaron su preocupación luego del choque que protagonizó el cantante en una estación de servicio del barrio porteño de La Paternal. Según señalaron, la situación requiere una intervención urgente debido al estado de salud del músico.

El abogado Sebastián Queijeiro, quien trabaja junto a Javier Baños, confirmó que ambos se encuentran “preocupados” por la situación y solicitaron medidas urgentes ante el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N.° 29 de la Ciudad de Buenos Aires.

El pedido de una evaluación médica

Queijeiro sostuvo que el episodio debe ser dimensionado en el contexto de la situación que atraviesa Álvarez y reclamó que sea evaluado por profesionales.

En el escrito presentado ante los jueces Gustavo Goerner, Juan Ramos Padilla y Hugo Navarro, el abogado invocó el artículo 48 del Código Civil y Comercial de la Nación para intervenir como gestor procesal y reiteró el pedido de una evaluación.

El documento también señala que desde la Secretaría del Juzgado Civil N.° 4 se había librado un oficio el 17 de septiembre de 2026 a la obra social de SADAIC, pero, según lo informado al abogado, todavía no se había concretado una evaluación sobre el estado de salud del músico.

“No puede permanecer solo”

Queijeiro relató además que Pity Álvarez se encerró en su habitación durante el fin de semana. Ante la imposibilidad de ingresar, familiares debieron llamar a un cerrajero, aunque finalmente el cantante abrió la puerta.

El abogado describió su estado de salud como “delicado” y sostuvo que “no puede permanecer solo”. Por ese motivo, volvió a solicitar que se concrete una evaluación profesional en un plazo de 24 horas.

El pedido fue planteado en el marco de la Ley Nacional de Salud Mental 26.657 y del artículo 42 del Código Civil y Comercial de la Nación, según consta en la presentación.

La situación se conoció luego del choque protagonizado por el músico en una estación de servicio de La Paternal, episodio que volvió a poner el foco sobre su estado de salud y la necesidad de determinar qué medidas corresponden en este contexto.