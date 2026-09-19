Plan de desendeudamiento familiar en San Luis: las claves de la propuesta de Poggi

El gobernador Claudio Poggi envió a la Legislatura de San Luis un proyecto de ley orientado a aliviar el endeudamiento de las familias y recuperar su capacidad de compra. La iniciativa no establece una cancelación automática de obligaciones, sino que busca promover acuerdos entre los deudores y las entidades financieras mediante beneficios impositivos.

El denominado Plan de Desendeudamiento Familiar propone refinanciar compromisos financieros con tasas más bajas, quitas de capital e intereses, plazos extendidos y períodos de gracia. También incorpora un esquema para incentivar el consumo en los comercios locales.

¿Cómo funcionaría el plan?

La propuesta busca que bancos, financieras y otras entidades acreedoras adhieran a un régimen especial y ofrezcan mejores condiciones para cancelar o reorganizar las deudas de las familias sanluiseñas.

A cambio, las instituciones participantes podrían acceder a beneficios impositivos provinciales, según las condiciones que establezca la futura reglamentación.

Esto significa que el Gobierno provincial no asumiría directamente las deudas particulares. Su intervención consistiría en generar incentivos fiscales para facilitar acuerdos entre acreedores y deudores.

Refinanciaciones con tasas más bajas

Uno de los puntos centrales es la posibilidad de reemplazar obligaciones con condiciones difíciles de afrontar por planes de pago más accesibles.

Las entidades adheridas podrían ofrecer:

Reducción de las tasas de interés .

. Extensión de los plazos de pago .

. Cuotas compatibles con la capacidad económica del deudor .

. Períodos de gracia antes de comenzar a cancelar la deuda.

antes de comenzar a cancelar la deuda. Reestructuración de los compromisos financieros existentes.

El objetivo es disminuir el peso mensual de las cuotas y evitar que los intereses continúen incrementando el monto adeudado.

Quitas de capital e intereses

El proyecto también contempla la posibilidad de acordar quitas sobre el capital y los intereses acumulados.

Estas reducciones no serían automáticas ni iguales para todos los casos. Dependerían del convenio alcanzado entre la entidad acreedora y cada persona endeudada, dentro de las pautas previstas por el régimen.

Adhesión de las entidades financieras

La participación de bancos y demás acreedores sería una pieza fundamental del programa. Para incentivar su incorporación, el Ejecutivo propone otorgarles ventajas tributarias provinciales cuando ofrezcan refinanciaciones bajo las condiciones establecidas.

De esta manera, la Provincia buscaría compensar parte del esfuerzo financiero que implicarían las reducciones de tasas, las quitas y los períodos de gracia.

Impulso al consumo en comercios de San Luis

La iniciativa incorpora además un Programa de Impulso al Consumo, destinado a recuperar las ventas en los establecimientos radicados en la provincia.

El esquema prevé incentivos para promover operaciones comerciales con condiciones especiales de financiación. La intención es que el alivio financiero de las familias también genere un impacto positivo en la actividad económica y en los comercios locales.

El proyecto necesita aprobación legislativa

El plan todavía no se encuentra vigente. Para comenzar a aplicarse deberá ser tratado y aprobado por la Legislatura provincial, además de ser promulgado y reglamentado por el Poder Ejecutivo.

La reglamentación deberá precisar, entre otros aspectos, quiénes podrán acceder, qué deudas estarán comprendidas, cuáles serán los requisitos, cómo se instrumentarán los acuerdos y qué beneficios concretos recibirán las entidades adheridas.

Por ese motivo, las personas interesadas todavía no deben inscribirse ni iniciar trámites. Las condiciones definitivas se conocerán una vez finalizado el proceso legislativo y reglamentario.

La propuesta impulsada por Claudio Poggi apunta a intervenir sobre dos problemas relacionados: el crecimiento del endeudamiento familiar y la caída del consumo. Su alcance efectivo dependerá de la aprobación del proyecto, la posterior reglamentación y el nivel de adhesión que alcance entre las entidades financieras.