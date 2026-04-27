Planes de ahorro: confirman condena a FCA Ahorro por incumplir el deber de información y modificar contratos

La Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Ambiental, Niñez, Adolescencia, Violencia y Laboral de Villa Mercedes confirmó, en lo sustancial, una sentencia que responsabilizó a FCA S.A. de Ahorro para Fines Determinados por incumplimientos en un plan de ahorro previo para la compra de un vehículo. El fallo ordena indemnizar al consumidor afectado.

La decisión fue adoptada por la Sala Civil del tribunal, en el marco de un proceso por resolución contractual, y refuerza la obligación de las empresas de garantizar información clara y oportuna en las relaciones de consumo.

El origen del conflicto

El caso se inició tras la suscripción de un plan de ahorro automotor. Durante su ejecución, la empresa administradora modificó el modelo originalmente previsto por otro de mayor valor y distintas características, lo que impactó directamente en el monto de las cuotas.

Según consta en la causa, este cambio no fue comunicado de manera fehaciente al adherente ni se le brindó la posibilidad de aceptar la modificación o rescindir el contrato, tal como exige la normativa vigente.

El deber de información, eje del fallo

Tanto en primera instancia como en la revisión de Cámara, el eje del análisis fue el incumplimiento del deber de información previsto en la Ley de Defensa del Consumidor.

El tribunal consideró que la modificación contractual no fue menor, ya que implicó un aumento significativo en las cuotas y una alteración sustancial del objeto del contrato. En ese sentido, remarcó que el consumidor debía haber sido informado de forma clara para poder ejercer sus derechos.

Además, se valoró que la falta de información generó incertidumbre y afectó la previsibilidad del vínculo contractual, en perjuicio del adherente.

Qué resolvió la Justicia

La Cámara confirmó la sentencia de primera instancia dictada por el Juzgado Civil, Comercial y Minas N° 3 de la Segunda Circunscripción Judicial, a cargo de la Dra. Cynthia Alcaraz Díaz, y dispuso que la empresa deberá:

Restituir las sumas abonadas

Indemnizar el daño moral

Pagar una multa civil por daño punitivo

El monto total incluye la devolución de aportes, la reparación por daño moral y la sanción prevista en el artículo 52 bis de la legislación vigente.

Cómo se calcularán los intereses

Uno de los puntos clave del fallo fue el criterio de actualización para evitar la pérdida del valor real de la indemnización:

Hasta la sentencia de primera instancia: tasa de interés pura del 8% anual

tasa de interés pura del 8% anual Desde entonces hasta el pago: actualización según el Índice de Precios al Consumidor (IPC)

Este esquema apunta a garantizar una reparación efectiva frente al contexto inflacionario.

Un fallo que refuerza derechos

Las camaristas Teresa de L. Maletto y María N. Chada destacaron que las relaciones de consumo tienen una protección especial en el marco constitucional, lo que exige a las empresas un estándar más alto de conducta.

En ese sentido, el fallo deja en claro que las administradoras de planes de ahorro no pueden modificar condiciones esenciales sin informar debidamente ni ofrecer alternativas al consumidor.

Costas y cierre

Las costas del proceso fueron impuestas a la empresa demandada en ambas instancias.

La resolución consolida un criterio jurisprudencial que prioriza la transparencia, la información y la protección del consumidor, especialmente en contratos de planes de ahorro, un sistema ampliamente utilizado en la Argentina.