Poggi anunció un polideportivo cubierto y nuevas obras para la Escuela N°10 de Villa Mercedes

El gobernador Claudio Poggi anunció nuevas obras de infraestructura para el Centro Educativo N°10 “Ramiro Podetti” de Villa Mercedes, entre ellas la construcción de un polideportivo cubierto, la finalización de dos aulas y mejoras destinadas al nivel Inicial. La nueva etapa de trabajos contempla una inversión de $170 millones y un plazo de ejecución de 120 días.

Durante una visita realizada este jueves en el marco de su agenda de actividades en Villa Mercedes, el mandatario participó de la firma del contrato que permitirá reactivar una ampliación que había quedado inconclusa hace más de ocho años.

Poggi estuvo acompañado por el ministro de Educación, Guillermo Araujo, y el ministro de Gobierno, Gonzalo Amondarain. La comitiva fue recibida por la directora del establecimiento, Elvira Aguilar, junto a docentes y estudiantes.

Retomarán la construcción de dos aulas

La nueva intervención permitirá avanzar con la construcción de dos aulas, un pasillo de conexión y las instalaciones necesarias para incorporar esos espacios al edificio escolar.

También está prevista la puesta en valor de la planta piloto, utilizada por los estudiantes para realizar prácticas, mediante mejoras en sus servicios e instalaciones.

El arquitecto Esteban Adaro explicó que se trata de la continuidad de una ampliación iniciada años atrás y que posteriormente quedó paralizada.

“Vamos a continuar una ampliación que había quedado trunca. Es una obra muy importante que quedó abandonada durante años y hoy tenemos la posibilidad de retomarla para recuperar ese espacio que prácticamente se había convertido en una ruina”, señaló.

Según precisó el funcionario, esta etapa tendrá un plazo de ejecución de 120 días y una inversión de $170 millones.

Las mejoras realizadas desde 2024

Durante la actividad también se repasaron las intervenciones ejecutadas en el establecimiento desde comienzos de 2024, cuando se detectaron problemas de filtraciones y dificultades en los sistemas de agua, gas y electricidad.

Una de las primeras tareas estuvo destinada a la reparación de la cubierta del edificio para solucionar las filtraciones. Posteriormente se avanzó con la refacción de seis aulas y la recuperación de equipamiento.

Otro de los trabajos centrales estuvo relacionado con el abastecimiento de agua. Para incrementar la capacidad de almacenamiento de la escuela se incorporaron cisternas, nuevos tanques, conexiones y sistemas de presurización.

De acuerdo con la información brindada durante el acto, el Gobierno de San Luis destinó cerca de $260 millones a las mejoras ejecutadas hasta el momento.

Con la nueva etapa de $170 millones, la inversión acumulada en las distintas intervenciones alcanzará aproximadamente los $430 millones.

Poggi confirmó el proyecto del polideportivo cubierto

El principal anuncio de la jornada estuvo vinculado con una obra esperada por la comunidad educativa: la construcción de un polideportivo techado.

Poggi confirmó que el objetivo del Ejecutivo provincial es avanzar durante 2027 con el llamado a licitación para concretar el proyecto.

“Hoy retomamos la construcción de las dos aulas nuevas y me comprometo a que, si todo marcha bien, el próximo año firmemos el llamado a licitación para construir el polideportivo cubierto que esta escuela se merece”, expresó el Gobernador.

El mandatario sostuvo además que pretende completar las intervenciones previstas en la institución antes de finalizar su actual gestión.

“Me gustaría ver terminadas todas las obras que proyectamos para esta escuela antes de finalizar mi mandato. Vamos a inaugurar las nuevas aulas con el inicio del próximo ciclo lectivo y ese mismo día queremos avanzar con el polideportivo cubierto”, afirmó.

La Escuela N°10 incorporará una sala de 3 años

Otro de los anuncios estuvo relacionado con la ampliación de la oferta educativa del establecimiento. Según confirmó Poggi, a partir del próximo año se incorporará una sala de 3 años para el nivel Inicial.

El Gobernador vinculó las inversiones en infraestructura con la política provincial destinada a fortalecer las condiciones de enseñanza y aprendizaje.

“Estoy convencido de que el progreso de una comunidad está en tener un pueblo educado. Para eso, la infraestructura escolar y las condiciones para enseñar y aprender son fundamentales”, sostuvo.

La directora Elvira Aguilar destacó el impacto que tendrán las obras para estudiantes y docentes y recordó las mejoras realizadas previamente en el establecimiento, entre ellas las intervenciones en los techos y el sistema de abastecimiento de agua.

Durante la jornada, estudiantes de la institución también entregaron al Gobernador un presente elaborado en un taller y realizaron una demostración artística al ritmo de “Calle Angosta”.

“Malvinas, el legado” fue incorporado a la biblioteca escolar

En el marco de la visita, el director de la Agencia de Noticias San Luis, Gustavo Díaz, entregó a la institución un ejemplar del libro “Malvinas, el legado”, una publicación que reúne 79 testimonios de veteranos de Malvinas y familiares de héroes sanluiseños.

El material incorpora códigos QR para acceder a las entrevistas audiovisuales completas y forma parte de un proyecto destinado a preservar y difundir las historias vinculadas con Malvinas en la provincia.

Díaz destacó el valor histórico y educativo de la publicación y señaló que podrá ser utilizada por docentes y estudiantes como material de consulta.