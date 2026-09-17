Poggi envió a la Legislatura el proyecto de “Desendeudamiento Familiar” en San Luis

El gobernador de San Luis, Claudio Poggi, envió este jueves a la Legislatura provincial el proyecto de ley denominado “Desendeudamiento Familiar”, una iniciativa que busca facilitar la regularización de deudas en mora de las familias sanluiseñas. El proyecto contempla préstamos personales, tarjetas de crédito y otras asistencias financieras otorgadas por bancos, compañías financieras, billeteras digitales y entidades autorizadas por el Banco Central de la República Argentina (BCRA).

La propuesta apunta a promover acuerdos de refinanciación bajo condiciones más favorables que las actualmente vigentes, especialmente en materia de tasas de interés y plazos de amortización.

Qué propone el proyecto de Desendeudamiento Familiar

Según explicó Poggi, la iniciativa busca incentivar a bancos, entidades financieras y empresas habilitadas por el BCRA a ofrecer a las personas en mora planes de refinanciación, quitas de capital e intereses, reducción de tasas y mayores plazos de pago.

“El beneficiado, por supuesto, es el ciudadano o la familia que está en mora”, sostuvo el gobernador al presentar la propuesta.

Uno de los mecanismos previstos consiste en otorgar exenciones de tributos provinciales a las entidades financieras que adhieran al programa y presenten planes de regularización.

El proyecto establece que ese beneficio deberá trasladarse a los deudores a través de mejores condiciones, que podrán incluir quitas de capital, reducción de intereses, tasas más bajas, períodos de gracia y mayores plazos de amortización.

El objetivo planteado es que las familias puedan consolidar sus deudas, reducir el monto de las cuotas mensuales y recuperar capacidad de pago, además de favorecer su eventual regreso al sistema crediticio.

También buscan incentivar el consumo en comercios de San Luis

El proyecto incorpora además el programa “Impulso al Consumo Familiar”, destinado a generar promociones, descuentos y reintegros en comercios de la provincia.

Las entidades financieras que adhieran al esquema de desendeudamiento podrán implementar esas acciones comerciales para incentivar el consumo.

Para promoverlas, la Provincia propone otorgar un crédito fiscal equivalente al 25% del monto total consolidado que las entidades destinen a promociones.

De acuerdo con la explicación oficial, el esquema busca generar un doble impacto: facilitar la regularización de las deudas de las familias y, al mismo tiempo, estimular el consumo y la actividad comercial en San Luis.

El proyecto fue remitido a la Legislatura de San Luis, donde deberá avanzar ahora por el correspondiente tratamiento parlamentario. La Cámara de Diputados provincial mantiene publicados los registros oficiales de los proyectos y la actividad legislativa.