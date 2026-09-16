Poggi firmó el llamado a licitación para construir 750 viviendas en San Luis y Villa Mercedes

El gobernador Claudio Poggi firmó los decretos correspondientes al llamado a licitación para la construcción de 750 nuevas viviendas en las ciudades de San Luis y Villa Mercedes.

La iniciativa forma parte del programa provincial “Tenemos Futuro” y prevé la ejecución de 450 unidades habitacionales en la capital puntana y otras 300 en Villa Mercedes.

La firma de los decretos representa el paso administrativo previo a la apertura del proceso licitatorio, mediante el cual se seleccionarán las empresas encargadas de ejecutar las obras.

Del acto participaron el intendente de la ciudad de San Luis, Gastón Hissa, y el jefe comunal de Villa Mercedes, Maximiliano Frontera.

Además de ampliar la disponibilidad de viviendas en los dos principales centros urbanos de la provincia, el proyecto tendrá impacto en la actividad económica mediante la generación de empleo directo e indirecto en el sector de la construcción.

Las autoridades provinciales brindarán próximamente mayores precisiones sobre los plazos del proceso licitatorio, la ubicación de los desarrollos habitacionales y las etapas previstas para la ejecución de las obras.