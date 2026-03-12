Poggi inauguró un Centro de Desarrollo Infantil en Villa Mercedes y destacó el rol del Estado en la primera infancia

El gobernador de San Luis, Claudio Poggi, inauguró este miércoles un Centro de Desarrollo Infantil (CDI) en el barrio La Ribera, en Villa Mercedes, en el marco de su agenda oficial en la ciudad. Durante el acto, el mandatario destacó la importancia de estos espacios para acompañar el crecimiento de los más pequeños y afirmó que “el segundo hogar comienza a ser este”, en referencia al rol que cumplen las instituciones en la formación y cuidado de la primera infancia.

Un espacio destinado al desarrollo integral de la infancia

El nuevo Centro de Desarrollo Infantil está destinado a niños y niñas en edad temprana y busca ofrecer atención integral, contención y acompañamiento pedagógico, con el objetivo de fortalecer el desarrollo emocional, social y educativo durante los primeros años de vida.

Durante la inauguración, Poggi señaló que estos espacios representan un apoyo clave para las familias y una herramienta fundamental para promover igualdad de oportunidades desde la primera infancia.

“El segundo hogar comienza a ser este”, expresó el gobernador, al remarcar el papel que cumplen los docentes y el personal especializado en la formación de los niños.

Políticas públicas orientadas a la primera infancia

El Gobierno provincial impulsa la creación y puesta en funcionamiento de Centros de Desarrollo Infantil como parte de una política pública enfocada en acompañar a las familias y fortalecer el desarrollo temprano de los niños.

Estos espacios brindan actividades educativas, recreativas y de estimulación temprana, además de garantizar un entorno seguro y adecuado para el crecimiento de los pequeños.

La inauguración del CDI en La Ribera forma parte de la agenda institucional que el gobernador desarrolló en Villa Mercedes, donde también mantiene reuniones con autoridades y representantes de distintas instituciones locales.

Villa Mercedes suma un nuevo espacio educativo

Con esta inauguración, Villa Mercedes incorpora un nuevo lugar destinado a la educación inicial y el cuidado infantil, que permitirá ampliar la cobertura para familias del sector y fortalecer la red de contención social en el barrio.

Desde el Gobierno provincial destacaron que la iniciativa busca acercar servicios esenciales a los barrios, promoviendo el desarrollo de la comunidad y garantizando mejores condiciones para el crecimiento de los niños.