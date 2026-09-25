Poggi rechazó la reforma de Zonas Frías y buscará aliviar el impacto de la quita del subsidio al gas en San Luis

El gobernador de San Luis, Claudio Poggi, ratificó su rechazo a la reforma del régimen de Zonas Frías después de que el Senado de la Nación la convirtiera en ley el jueves 24 de septiembre. La modificación afecta el subsidio al gas que recibían usuarios de la provincia.

El pasado 20 de Mayo, con la media sanción de Diputados, manifesté mi postura sobre el perjuicio que implicaba para el bolsillo de los Sanluiseños la eliminación de nuestra Pcia de la calificación de zona fría. Se les informó la situación en detalle a todos los Legisladores… https://t.co/yimaVoudkx — Claudio Javier Poggi (@claudiojpoggi) September 25, 2026

Poggi recordó que había cuestionado el proyecto cuando obtuvo media sanción en Diputados, el 20 de mayo, y señaló que entonces informó sobre sus consecuencias a los legisladores nacionales elegidos por San Luis.

Tras la votación del Senado, el mandatario se comprometió a buscar “mecanismos alternativos” para que el impacto de la quita del subsidio nacional en el bolsillo de las familias sanluiseñas sea “el menor posible”. Hasta el momento, no detalló qué medidas adoptará ni cuándo podrían aplicarse.

Qué cambia para los usuarios de gas

La reforma restringe el alcance territorial del beneficio incorporado en 2021. El esquema mantiene la cobertura para la Patagonia, la Puna y Malargüe, Mendoza, mientras que usuarios de San Luis y de otras zonas incluidas en aquella ampliación perderán el acceso al subsidio por ubicación geográfica.

La sanción abrió un nuevo escenario para los hogares alcanzados: aún resta conocer cómo se instrumentará el cambio y qué alternativas concretas propondrá el Gobierno provincial para reducir su impacto en las facturas.