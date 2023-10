Polémica propuesta: Una candidata de Milei busca permitir la “Renuncia a la Paternidad”

En la provincia de Buenos Aires, Lilia Lemoine, una de las candidatas a diputada nacional por La Libertad Avanza, ha anunciado una propuesta de ley que podría cambiar radicalmente la dinámica de la paternidad en Argentina. Su proyecto busca permitir que los hombres renuncien a la paternidad, argumentando que no es justo que un hombre tenga que asumir responsabilidades económicas de un hijo no deseado durante 18 años. Lemoine, además de ser una figura política, es una influencer en las redes sociales, cosplayer y ex pareja del economista Javier Milei.

Durante una entrevista en el canal de YouTube Neura, Lemoine explicó su iniciativa. Según el proyecto, las mujeres tendrían 15 días para notificar al padre cuando descubren su embarazo, y luego, el hombre podría decidir si asumirá la responsabilidad del hijo o no. Esta propuesta se enmarca en un contexto de debates sobre la interrupción voluntaria del embarazo, y aunque Lemoine no está en contra de esta última, cree que los hombres deberían tener la misma capacidad de decisión en su paternidad.

Lemoine también aborda la preocupación de qué sucede cuando el hombre no se cuida, afirmando que, en esos casos, la mujer puede denunciarlo por violación si la relación sexual no fue consensuada y tomar la píldora del día después. La candidata insiste en que el proceso no debería ser burocrático.

Lilia Lemoine es una figura llamativa en el espacio libertario y se presenta como “Lady Lemon”. Su participación en la política comenzó bajo el ala del diputado nacional José Luis Espert y ha estado cerca de Javier Milei. Esta propuesta ha generado controversia y ha enfrentado críticas, incluso de figuras reconocidas como el director de cine Juan José Campanella. La política argentina sigue siendo un campo de debate y disputa en el que se discuten propuestas que buscan cambiar el status quo.