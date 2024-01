¿Por qué el 17% de los encuestados creen que la Tierra es plana?

En relación con la gravedad, los terraplanistas observaron las superficies de agua en el planeta y destacaron su llamativa nivelación. Así, aseguran que si la Tierra fuera un globo esa nivelación de los mares sería imposible.

3. Conspiración mundial

Hay imágenes, lo admiten, pero no se vio nunca a la Tierra girando desde el espacio, dicen ellos, por lo que no existe evidencia real de que la Tierra sea redonda. Deducen que no se puede confiar en la evidencia científica de organismos como la NASA, que podrían mentir fácilmente, y que los astronautas, siguiendo el mismo razonamiento, podrían haber sido sobornados, o incluso, engañados por terceros. Para los terraplanistas tampoco son reales los satélites.