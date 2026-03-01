Por un cero: Infobae debió rectificarse por una noticia falsa sobre las tasas de Villa Mercedes

Un error numérico terminó generando una ola de desinformación sobre las tasas municipales de Villa Mercedes. Lo que en realidad corresponde a una alícuota del 2,5 por mil (2,5‰) fue publicado como 2,5 por ciento (2,5%), es decir, diez veces más, alterando por completo el análisis sobre la carga tributaria local.

La información original habría surgido de una publicación oficial vinculada al Gobierno nacional, donde se consignó incorrectamente el valor “por ciento” en lugar de “por mil”. A partir de ese dato equivocado, el portal Infobae publicó una nota señalando que Villa Mercedes tendría una de las tasas más altas del país.

Un error entre “por mil” y “por ciento” generó confusión y repercusiones políticas

Sin embargo, tras advertirse el error, Infobae rectificó la información y quitó el nombre de Villa Mercedes del listado, aunque sin aclarar expresamente que el problema provenía de una carga incorrecta en los datos difundidos desde Nación.

La publicación original fue rápidamente replicada por sectores opositores al municipio, entre ellos el medio provincial El Diario de la República, y amplificada por dirigentes libertarios locales, que se hicieron eco de un posteo del vocero presidencial Manuel Adorni, quien había compartido la información errónea.

La diferencia no es menor: si la base imponible fuera de un millón de pesos, una alícuota del 2,5 por mil implicaría $2.500, mientras que una del 2,5 por ciento equivaldría a $25.000. Es decir, un monto diez veces superior.

Desde el Municipio aclararon que las tasas vigentes están correctamente establecidas en la ordenanza tarifaria local y expresadas conforme a la normativa correspondiente.

El episodio deja en evidencia cómo un simple cero puede modificar el sentido de una noticia y generar repercusiones políticas a partir de un dato mal consignado. Hasta el momento, el gobierno nacional no habría modificado la información en su portal.

Compartimos el COMUNICADO OFICIAL