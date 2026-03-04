Postergaron la indagatoria de “Chiqui” Tapia en la causa que investiga a la AFA

La indagatoria del presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio “Chiqui” Tapia, fue postergada hasta el próximo 12 de marzo en el marco de la causa judicial que investiga presuntas irregularidades vinculadas a aportes previsionales e impuestos en el fútbol argentino.

La audiencia estaba prevista inicialmente para el jueves 5 de marzo, pero debió reprogramarse luego de que se produjera un cambio de abogado en la representación legal de Tapia, situación que obligó a la Justicia a modificar la fecha de la declaración.

Una causa que investiga irregularidades millonarias

La investigación se tramita en el fuero Penal Económico y busca determinar si existieron irregularidades en la retención y pago de tributos vinculados al fútbol argentino. El expediente también involucra a otros dirigentes de la entidad que conduce el fútbol nacional.

Según consta en la causa, se analiza una presunta apropiación indebida de más de 19.353 millones de pesos, correspondientes a retenciones impositivas y aportes de seguridad social que habrían sido retenidos entre marzo de 2024 y septiembre de 2025.

El organismo impositivo ARCA (ex AFIP) fue quien solicitó al juez la citación a indagatoria de los dirigentes de la AFA, en el marco de una investigación por presuntas irregularidades administrativas y tributarias.

Las decisiones judiciales y los dirigentes involucrados

El juez en lo Penal Económico Diego Amarante resolvió en febrero citar a Tapia, al tesorero de la AFA Pablo Toviggino y a otros dirigentes para prestar declaración indagatoria.

En una primera instancia, el magistrado también dispuso la prohibición de salida del país para Tapia y Toviggino, aunque posteriormente autorizó al titular de la AFA a viajar al exterior.

La causa generó fuerte repercusión tanto en el ámbito político como en el deportivo, ya que se trata de la conducción de la entidad que organiza el fútbol argentino y que atraviesa uno de los expedientes judiciales más relevantes de los últimos años.