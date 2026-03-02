Potrero de los Funes: el viento volvió a derribar el monumento al cóndor

Potrero de los Funes, uno de los principales destinos turísticos de la provincia de San Luis, volvió a sufrir las consecuencias de las inclemencias climáticas. Esta vez, las intensas ráfagas de viento provocaron la caída del emblemático monumento al cóndor ubicado en el acceso principal a la localidad.

El fenómeno meteorológico, caracterizado por fuertes vientos en distintos puntos del territorio provincial, logró desestabilizar la estructura metálica de aproximadamente nueve metros de ancho, que terminó cediendo y cayó sobre el suelo junto al cartel de bienvenida.

Un antecedente reciente

El episodio remite directamente a lo ocurrido el 6 de enero de 2025, cuando un temporal de similares características arrancó la escultura de su pedestal, generando severos daños en la base y en las patas de la figura. En aquella oportunidad fue necesario un complejo operativo de rescate y restauración para reinstalar la obra.

La escultura, instalada originalmente en 2014, se convirtió con el tiempo en uno de los símbolos visuales más representativos del ingreso a Potrero de los Funes, localidad reconocida por su circuito internacional y su lago, atractivos centrales del turismo puntano.

Evaluación de daños

A diferencia del antecedente anterior, los primeros relevamientos realizados tras la caída indican que la estructura no habría sufrido daños estructurales de gravedad. De todos modos, se espera una evaluación técnica más detallada para determinar los pasos a seguir y definir su pronta restitución.

El nuevo incidente vuelve a poner en foco la intensidad de los fenómenos climáticos que afectan periódicamente a la provincia de San Luis, generando daños tanto en infraestructura pública como en espacios emblemáticos.