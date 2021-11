Pratto volvió con gol, Vélez le ganó a Argentinos y quedó a un paso de la Libertadores

Con el destacado retorno de Lucas Pratto con gol incluido, Vélez Sársfield quedó este martes a un paso de asegurar su clasificación a la Copa Libertadores 2022 al derrotar como local a Argentinos Juniors por 2-0, en la continuidad de la fecha 22 de la Liga Profesional.

Al “Fortín” le costó muchísimo destrabar el partido y recién pudo hacerlo a diez minutos del final, después que la visita sufrió la expulsión del defensor Miguel Ángel Torrén, por recibir dos amarillas consecutivas.

El entrenador del “Bicho” Gabriel Milito no alcanzó a reacomodar su equipo y el defensor Lautaro Gianetti conectó de cabeza en el área para poner el 1-0.

Unos minutos antes ya había saltado a la cancha Pratto, que coronó la victoria definiendo de arremetida, siete años después de su último tanto con la camiseta del conjunto de Liniers.

Anuncio

Con el triunfo, los dirigidos por Mauricio Pellegrino llegaron a 69 puntos en la tabla general y dejaron obligado a Boca a conseguir la victoria, para evitar que asegure su presencia en la Libertadores 2022.

Vélez tuvo dos caras en el partido: un equipo que supo dominar a su rival sin capitalizarlo en el marcador en el primer tiempo y el desconcierto en el complemento. De hecho, el “Bicho” se pudo adelantar cuando Nicolás Reniero capturó una rebota suelta en el área tras una desinteligencia defensiva y, sin Lucas Hoyos en el arco porque quedó a medio camino- eligió dar un pase en vez de rematar él.

Fue el cimbronazo que necesitó Vélez, que se vio beneficiado por la expulsión de Torrén -fue amonestado y pecheó al árbitro Mastrángelo- y enseguida pudo encontrar el gol que le dio el triunfo.

Justo antes de esa jugada, el entrenador Mauricio Pellegrino había mandado a la cancha a Pratto, quien volvió a las canchas luego de un año duro por las lesiones, que catapultaron su salida de River.

“No me quiero poner a llorar, no sirve. Vélez confió en mí cuando me dejaron tirado en varios lugares, dos veces. Me quieren desde que llegué, no por haber ganado o haber perdido. Esta es mi casa”, dijo Pratto, todavía movilizado y emocionado por su regreso.

Esta es la síntesis:

Vélez: Lucas Hoyos; Tomás Guidara, Matías de los Santos, Lautaro Gianetti, Francisco Ortega; Agustín Bouzat, Federico Mancuello, Gerónimo Poblete, Lucas Janson; Thiago Almada y Cristian Tarragona o Mateo Pellegrino. DT: Mauricio Pellegrino.

Argentinos Juniors: Federico Lanzillotta; Kevin Mac Allister, Miguel Torrén, Lucas Villalba; Matías Romero, Luciano Gómez, Franco Moyano, Elías Gómez; Gabriel Carabajal; Nicolás Reniero y Gabriel Ávalos. DT: Gabriel Milito.

Estadio: José Amalfitani (Vélez)

José Amalfitani (Vélez) Árbitro: Hernán Mastrángelo

Goles en el segundo tiempo: 35m Gianneti (V) y 45m Pratto (V).

Cambios en el segundo tiempo: Al inicio, Guidara por Jara (V) y Minissale por Gómez (A); 25m Lucero por Tarragona (VI); por Carabajal y Herrera (AJ) por Ávalos; 28m Coronel (AJ) Florentín; 33m Pratto (VS) por Janson; 37m Cabrera (AJ) por Sandoval; 41m Bouzat (VS) por Almada y Mulet (VS) por Mancuello.

Incidencia en el segundo tiempo: 32m expulsado Torrén (A), por doble amarilla.