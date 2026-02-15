Preocupación por la salud de La Mona Jiménez en su primer show del año en Córdoba: “Me quedé sin aire”

La Mona Jiménez volvió a los escenarios con un show multitudinario en el Complejo Forja de Córdoba, pero la noche que prometía ser puramente festiva terminó generando inquietud entre sus seguidores. El cantante interrumpió el espectáculo en dos oportunidades al manifestar que se había quedado sin aire debido a las altas temperaturas dentro del predio.

La presentación del 14 de febrero marcó el primer baile de 2026 en Forja para el histórico referente del cuarteto. Con entradas agotadas y una multitud que celebró el Día de los Enamorados, Juan Carlos Jiménez Rufino abrió la noche vestido de rojo intenso y comenzó el repertorio con “El enamorado”.

El inicio fue arrollador: “Goma de mascar”, “Intentemos”, “Y ya ves”, “Anímate a vivir”, “Despierta corazón” y “Quédate” encendieron al público. Sin embargo, el calor dentro del recinto colmado comenzó a sentirse tanto en el campo como sobre el escenario.

Durante la interpretación de “Se fue”, el artista interrumpió antes del estribillo y habló con franqueza: advirtió que prefería detenerse unos minutos antes que descompensarse. Visiblemente agobiado, pidió una silla y explicó que necesitaba renovar el aire y tomar agua.

Lejos de tratarse de una suspensión, el cantante optó por realizar dos pausas de 15 minutos en lugar de un único descanso prolongado. La decisión buscó priorizar su recuperación y garantizar la continuidad del espectáculo en condiciones más seguras.

La noche había comenzado cerca de la medianoche, con la banda Monada como previa. Tras la primera pausa, el cuartetero retomó con “Sola en su cuarto”, “Me desespero”, “Ella a él” y “Luis”. En el segundo tramo sumó clásicos como “No es suficiente”, “Si te vas”, “Por qué te vas”, “La chica piola” y “Aventurera”.

El cierre fue contundente, con una seguidilla de éxitos que incluyó “La enamorada”, “Señor juez”, “3 corazones”, “Celosa”, “No soy dios para perdonar”, “Si he sido infiel”, “Amor fantasma”, “El campesino” y “El solterito”. El show concluyó cerca de las cinco de la mañana.

Entre los presentes se encontraba el entrenador Carlos Tévez, quien había anticipado que asistiría al recital tras el triunfo de Talleres de Córdoba en el Estadio Mario Alberto Kempes.

Los videos del momento en que el artista pidió detener el show circularon rápidamente en redes sociales y despertaron preocupación. No obstante, el desarrollo posterior del recital evidenció que la situación estuvo controlada y que las pausas respondieron a una medida preventiva frente al calor extremo.