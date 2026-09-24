Presupuesto 2027: ANSES proyecta 104.760 jubilados menos y más beneficiarios de la PUAM

El proyecto de Presupuesto 2027 prevé un cambio en la composición de las prestaciones de ANSES: menos personas con jubilación y más titulares de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM). Se trata de una proyección para el próximo año, no de una reducción ya registrada.

Según las cifras incluidas en la estimación oficial, el padrón de jubilados pasaría de 5.590.521 personas en 2026 a 5.485.761 en 2027. La diferencia es de 104.760 beneficiarios, equivalente a una baja aproximada del 1,9%.

En sentido contrario, los titulares de la PUAM aumentarían de 220.308 a 253.032, es decir, 32.724 personas más. El proyecto también prevé que los beneficiarios del Seguro por Desempleo pasen de 118.868 a 130.324.

La falta de aportes y el acceso a la jubilación

Para obtener una jubilación ordinaria, por regla general se exige acreditar 30 años de aportes, además de cumplir la edad requerida: 60 años para las mujeres y 65 para los hombres. Las trayectorias laborales con períodos de informalidad o sin aportes dificultan reunir ese requisito.

El vencimiento de la moratoria previsional que permitía regularizar años faltantes limitó una vía de acceso para quienes llegan a la edad jubilatoria sin los aportes necesarios. Sin embargo, las cifras presupuestarias no permiten atribuir por sí solas toda la caída proyectada a una única causa.

La PUAM está destinada a personas de 65 años o más que cumplen los requisitos establecidos por ANSES y no perciben otra prestación previsional incompatible. Su haber equivale al 80% de la jubilación mínima. Esto implica que, para una mujer sin los aportes requeridos, la edad de acceso a esta pensión es cinco años mayor que la edad jubilatoria ordinaria.

En septiembre de 2026, el haber base de la PUAM fue fijado oficialmente en $342.906,56. Los refuerzos extraordinarios, cuando corresponden, se suman a ese importe; no forman parte del cálculo del 80%.

Qué plantea el estudio sobre los monotributistas

Un análisis de la Fundación Mediterránea también puso el foco en la relación entre los aportes del monotributo y el costo de una jubilación mínima. En una simulación de capitalización cuyos aportes solo mantienen su valor frente a la inflación, estimó que 40 años de contribuciones en la categoría A financiarían el equivalente al 9% de una jubilación mínima para un hombre y al 6% para una mujer. En la categoría K, las proporciones serían del 75% y el 50%, respectivamente.

Esos porcentajes corresponden a un ejercicio de simulación sobre financiamiento: no significan que un monotributista con 40 años de aportes vaya a cobrar esos porcentajes como haber jubilatorio.