Presupuesto 2027: el Gobierno prevé financiamiento por US$3.500 millones para submarinos y fragatas

El Proyecto de Presupuesto 2027 enviado por el Gobierno nacional a la Cámara de Diputados contempla la posibilidad de obtener financiamiento por US$3.500 millones para reforzar las capacidades operativas de la Armada Argentina.

La iniciativa fue presentada en un contexto de renovada tensión diplomática con el Reino Unido por la soberanía de las Islas Malvinas y las actividades comerciales e hidrocarburíferas impulsadas en el archipiélago.

Según la planilla anexa al artículo 42, que autoriza al Poder Ejecutivo a realizar operaciones de crédito público, se proyectan US$2.300 millones para la adquisición de tres submarinos convencionales.

Las unidades estarían destinadas a la Base Naval Mar del Plata y la operación tendría un plazo mínimo de amortización de tres años.

El documento también habilita financiamiento por otros US$1.200 millones para comprar dos fragatas multimisión, cuyo destino sería la Base Naval Puerto Belgrano, en la provincia de Buenos Aires. En este caso, el plazo mínimo de amortización también sería de tres años.

Las adquisiciones todavía no están confirmadas

La incorporación de los submarinos y las fragatas no figura entre los proyectos de inversión con crédito presupuestario asignado para el ejercicio 2027.

La inclusión de ambas operaciones en la planilla solamente autoriza al Gobierno a buscar y acordar financiamiento. Su concreción dependerá de las condiciones crediticias y de que el Congreso de la Nación apruebe el Presupuesto.

El proyecto sí asigna $37.616 millones para incorporar cuatro helicópteros navales livianos destinados a Puerto Belgrano, dentro del programa de mantenimiento de medios e infraestructura para el alistamiento operacional.

Reequipamiento de las Fuerzas Armadas

La propuesta incluye la continuidad del Plan de Adecuación y Reequipamiento Militar Argentino (Plan ARMA), presentado en mayo de 2026.

El programa destina el 10% de los recursos obtenidos por la venta, alquiler o privatización de bienes estatales al reequipamiento militar. Cuando se trate de activos pertenecientes a las Fuerzas Armadas, el porcentaje de reinversión directa en el sistema de defensa ascenderá al 70%.

Entre las medidas previstas también aparecen la compra de un sistema de armas para recuperar capacidades aeroespaciales de la VI Brigada Aérea, la adquisición de municiones para reservas estratégicas y operacionales, y la continuidad del Plan Satelital de la Defensa.

Este último contempla el desarrollo de tecnologías ópticas y electroópticas, sistemas de observación, radares láser y herramientas vinculadas con la criptografía cuántica.

Fondos para sostener el reclamo por Malvinas

En el plano diplomático, el Presupuesto 2027 asigna $6.384 millones a la Secretaría de Malvinas, Antártida, Política Oceánica y Atlántico Sur, dependiente de la Cancillería argentina.

Los fondos estarán destinados a sostener acciones bilaterales y multilaterales ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y otros foros internacionales.

El objetivo será mantener el reclamo de soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur, además de los espacios marítimos circundantes.

La iniciativa también garantiza la continuidad de las pensiones para los veteranos de la Guerra de Malvinas y el funcionamiento del Museo Malvinas e Islas del Atlántico Sur.