Presupuesto 2027: el Gobierno proyectó unas 67 obras públicas, pero San Luis no figura en el listado

El Gobierno nacional incorporó al proyecto de Presupuesto 2027 cerca de 67 obras públicas distribuidas en distintas provincias del país. Las iniciativas presentan diferentes niveles de inversión y prevén fondos del Tesoro Nacional, créditos de organismos internacionales y fideicomisos con asignación específica.

Sin embargo, el listado no alcanza a todas las jurisdicciones: San Luis no aparece entre las provincias beneficiadas por obras individualizadas, al igual que Mendoza, Córdoba y Entre Ríos, aunque Córdoba está mencionada dentro de un programa compartido relacionado con reactores nucleares.

Compromisos de ejecución plurianual

Los montos incluidos no implican necesariamente que las obras serán terminadas o pagadas durante 2027. El proyecto autoriza al Estado nacional a asumir compromisos plurianuales, con partidas que podrán ejecutarse durante varios ejercicios presupuestarios.

Esto significa que una parte de los recursos podrá devengarse en 2027 y el resto distribuirse en los años siguientes, de acuerdo con los cronogramas de cada proyecto.

Además de los aportes directos del Tesoro, algunas iniciativas tendrán financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y otras entidades multilaterales o bilaterales.

Los importes consignados en pesos dentro del proyecto están expresados en miles de pesos.

Las obras contempladas por jurisdicción

Provincia de Buenos Aires

Remodelación y ampliación del Juzgado Federal de Junín : $2.806.259 miles.

: $2.806.259 miles. Cercos ferroviarios en el ramal Constitución–La Plata de la Línea Roca , distribuidos en diferentes tramos: $5.236.800 miles, $1.700.000 miles, $1.275.750 miles, $1.755.000 miles y $2.119.500 miles.

, distribuidos en diferentes tramos: $5.236.800 miles, $1.700.000 miles, $1.275.750 miles, $1.755.000 miles y $2.119.500 miles. Recuperación de la compuerta flotante del Dique Nº 1 de la Base Naval Puerto Belgrano : $4.125.378 miles.

: $4.125.378 miles. Modernización de un helicóptero H-3 Sea King : $3.367.320 miles.

: $3.367.320 miles. Mejoras en los edificios 5 y 13 del Centro Atómico Constituyentes , en San Martín: $1.980.998 miles.

, en San Martín: $1.980.998 miles. Viviendas sustentables en Marcos Paz : $2.980.787 miles.

: $2.980.787 miles. Construcción de la Unidad 36 del Complejo Federal de Condenados de Agote : $46.135.945 miles.

: $46.135.945 miles. Cercos perimetrales en el ramal Constitución–La Plata, con financiamiento del BID: $7.600.000 miles.

Travesía urbana de la Ruta Nacional 5 en Mercedes : $74.997.440 miles.

: $74.997.440 miles. Puente sobre el arroyo Chasicó, en la Ruta Nacional 35 , Bahía Blanca: $4.110.000 miles.

, Bahía Blanca: $4.110.000 miles. Puente sobre el canal Maldonado, en la Ruta Nacional 3 , Bahía Blanca: $4.110.000 miles.

, Bahía Blanca: $4.110.000 miles. Recuperación de pistas y helipuertos en El Palomar , vinculada al programa F-16: $10.579.134 miles.

, vinculada al programa F-16: $10.579.134 miles. Incorporación de equipamiento para el Grupo de Operaciones Especiales en Moreno : $2.888.742 miles.

: $2.888.742 miles. Refuncionalización de un pabellón para el Servicio de Rehabilitación: $1.384.787 miles.

Financiamiento para incorporar dos fragatas multimisión: hasta US$1.200 millones .

. Financiamiento para adquirir tres submarinos convencionales: hasta US$2.300 millones.

La Pampa

Adecuación del edificio del Juzgado Federal de General Pico : $2.871.657 miles.

: $2.871.657 miles. Ampliación del Juzgado Federal y Tribunal Oral Federal de Santa Rosa : $4.909.704 miles.

: $4.909.704 miles. Mejoras en la Ruta Nacional 151 : $21.518.600 miles.

: $21.518.600 miles. Mantenimiento del puente sobre el río Colorado, en la Ruta Nacional 22: $3.173.460 miles.

San Juan

Adecuación integral del edificio del Juzgado Federal Nº 2 de San Juan: $1.835.371 miles.

Río Negro

Ampliación y remodelación de la Cámara Federal de Apelaciones de General Roca : $1.261.483 miles.

: $1.261.483 miles. Adecuación de reactores nucleares de investigación, incluido el RA-6 : $2.892.346 miles, compartidos con otras provincias.

: $2.892.346 miles, compartidos con otras provincias. Construcción del edificio para el servicio contra incendios del Aeropuerto de Bariloche: $2.500.000 miles.

Tucumán

Ampliación del edificio del Juzgado Federal Nº 3 de Tucumán : $1.220.268 miles.

: $1.220.268 miles. Construcción del Acueducto Vipos : $148.257.172 miles.

: $148.257.172 miles. Obras de seguridad en las rutas nacionales 9 y 38, entre Monteros y San Miguel de Tucumán : $3.124.000 miles.

: $3.124.000 miles. Repavimentación y mantenimiento entre el límite con Catamarca y Aguilares: $24.670.012 miles.

Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Readecuación integral de la Morgue Judicial : $18.329.571 miles.

: $18.329.571 miles. Restauración de fachadas y azoteas del Palacio de Justicia: $1.800.000 miles.

Neuquén

Remodelación y ampliación de un edificio público en la ciudad de Neuquén : $1.662.500 miles.

: $1.662.500 miles. Mantenimiento de la Ruta Nacional 242 , entre Las Lajas y Pino Hachado: $4.475.000 miles.

, entre Las Lajas y Pino Hachado: $4.475.000 miles. Bacheo y carpeta asfáltica en la Ruta Nacional 237 : $31.687.500 miles.

: $31.687.500 miles. Mantenimiento de las rutas nacionales 237 y 40: $22.500.000 miles.

Misiones

Viviendas sustentables en Puerto Iguazú : $3.141.370 miles.

: $3.141.370 miles. Mantenimiento y refuerzo de puentes en la Ruta Nacional 12 : $1.278.000 miles.

: $1.278.000 miles. Soterramiento de calzada de la Ruta Nacional 12 en Posadas : $27.946.757 miles.

: $27.946.757 miles. Edificio para el servicio contra incendios del Aeropuerto de Posadas: $1.271.848 miles.

Corrientes

Viviendas sustentables en Paso de los Libres : $2.885.167 miles.

: $2.885.167 miles. Variante de paso por la ciudad de Corrientes en la Ruta Nacional 12: $17.665.047 miles.

Buenos Aires, Córdoba, Río Negro y Santa Fe

Adecuación de los reactores nucleares de investigación RA-0, RA-1, RA-4 y RA-6: $2.892.346 miles.

Catamarca y Santiago del Estero

Acueducto y dos plantas potabilizadoras en Quirós y Frías: $97.753.467 miles.

Salta

Mantenimiento de la Ruta Nacional 40, entre Abra del Acay y San Antonio de los Cobres: $30.613.305 miles.

La Rioja

Mejoras en la Ruta Nacional 38 , entre Bazán y el límite con Catamarca: $22.420.121 miles.

, entre Bazán y el límite con Catamarca: $22.420.121 miles. Mantenimiento de la Ruta Nacional 76 : $19.266.400 miles.

: $19.266.400 miles. Reconstrucción y pavimentación de banquinas en la Ruta Nacional 38: $12.279.299 miles.

Recuperación y mantenimiento de la Ruta Nacional 38, entre La Rioja y Catamarca: $112.814.415 miles.

Jujuy

Mantenimiento de las rutas nacionales 40 y 52: $13.838.656 miles.

Puente sobre el arroyo Zanjón y accesos en la Ruta Nacional 34 : $10.349.091 miles.

: $10.349.091 miles. Financiamiento para las plantas solares IV y V del Parque Fotovoltaico Cauchari: hasta US$250 millones.

Santa Fe

Conservación de la Ruta Nacional 11 , entre Rosario y Santa Fe: $21.275.000 miles.

, entre Rosario y Santa Fe: $21.275.000 miles. Mejoras en la Ruta Nacional 33 , entre Sancti Spíritu y Rosario: $9.687.621 miles.

, entre Sancti Spíritu y Rosario: $9.687.621 miles. Bacheo y reciclado de la Ruta Nacional 178 : $47.850.000 miles.

: $47.850.000 miles. Reparación del puente sobre el arroyo El Ceibalito, en la Ruta Nacional 11: $1.672.000 miles.

Construcción de terceros carriles en la autopista Buenos Aires–Rosario: $7.985.000 miles.

Chubut

Mantenimiento de la Ruta Nacional 3 : $39.352.005 miles.

: $39.352.005 miles. Duplicación de calzada y obras complementarias entre la Ruta A010 y Trelew : $15.107.350 miles.

: $15.107.350 miles. Recuperación y mantenimiento de las rutas nacionales 40 y 259: $29.455.665 miles.

Santa Cruz

Mantenimiento de las rutas nacionales 3, 40, 281, 288 y 293: $27.373.125 miles.

Transferencia de funciones operativas: $27.560.000 miles.

Reparación de puentes sobre el río Santa Cruz , en la Ruta Nacional 3: $11.653.000 miles.

, en la Ruta Nacional 3: $11.653.000 miles. Construcción de dos puentes nuevos sobre el río Santa Cruz: $30.310.000 miles.

Tierra del Fuego

Transferencia de funciones operativas: $2.736.000 miles.

Pavimentación de la Ruta Nacional 3 hacia el Parque Nacional Tierra del Fuego : $11.673.962 miles.

: $11.673.962 miles. Nuevos puentes sobre los ríos Bella Vista y Rasmussen: $5.500.000 miles.

Catamarca

Repavimentación y reconstrucción de banquinas en la Ruta Nacional 38, desde el límite con La Rioja hasta río Ongolí: $12.279.299 miles.

Formosa

Defensa de margen sobre el río Bermejo, en la Ruta Nacional 95: $1.640.994 miles.

Chaco

Variante de paso por Resistencia en la Ruta Nacional 11: $27.131.189 miles.

en la Ruta Nacional 11: $27.131.189 miles. Recuperación y mantenimiento del corredor entre General Pinedo, Chaco, y Quimilí, Santiago del Estero: $134.141.084 miles.

Territorio Antártico Argentino

Construcción de un muelle para ampliar la capacidad operativa de la Base Antártica Conjunta Petrel: $30.433.096 miles.

La incorporación de estos proyectos al Presupuesto constituye una previsión financiera y una autorización para asumir compromisos, pero no garantiza por sí sola su ejecución. La iniciativa deberá atravesar el debate y la aprobación del Congreso de la Nación.

Fuente: Agencia NA