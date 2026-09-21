Pretensiones salariales en Argentina: cuáles son los sectores donde los trabajadores piden más de $2 millones

Las pretensiones salariales de los trabajadores argentinos muestran importantes diferencias según la actividad durante septiembre de 2026. De acuerdo con datos de Bumeran, cuatro sectores registran salarios pretendidos promedio superiores a los $2 millones mensuales, mientras que las actividades con menores expectativas se ubican apenas por encima del millón de pesos.

El relevamiento permite conocer cuánto dinero esperan cobrar las personas que buscan nuevas oportunidades laborales o analizan un cambio de empleo, y ofrece una referencia sobre las expectativas de quienes participan del mercado laboral.

Según informó la Agencia Noticias Argentinas, el sector de Minería, Petróleo y Gas ocupa el primer lugar, con una pretensión salarial promedio de $2.278.436, calculada sobre 5.893 salarios pretendidos.

Le siguen Ingeniería Civil y Construcción, con $2.092.070, Administración, Contabilidad y Finanzas, con $2.061.864, e Ingenierías, con $2.018.897.

Los sectores con las mayores pretensiones salariales

Además de las cuatro actividades que superan los $2 millones, otros sectores presentan expectativas salariales cercanas a ese nivel.

Gerencia y Dirección General registra una media pretendida de $1.990.312, mientras que Recursos Humanos y Capacitación alcanza los $1.883.546 y Legales, los $1.685.138.

El listado continúa con Comercial, Ventas y Negocios, con $1.597.018; Aduana y Comercio Exterior, con $1.593.249; y Marketing y Publicidad, con $1.591.094.

El ranking completo de salarios pretendidos

Minería, Petróleo y Gas: $2.278.436

$2.278.436 Ingeniería Civil y Construcción: $2.092.070

$2.092.070 Administración, Contabilidad y Finanzas: $2.061.864

$2.061.864 Ingenierías: $2.018.897

$2.018.897 Gerencia y Dirección General: $1.990.312

$1.990.312 Recursos Humanos y Capacitación: $1.883.546

$1.883.546 Legales: $1.685.138

$1.685.138 Comercial, Ventas y Negocios: $1.597.018

$1.597.018 Aduana y Comercio Exterior: $1.593.249

$1.593.249 Marketing y Publicidad: $1.591.094

$1.591.094 Diseño: $1.496.768

$1.496.768 Producción y Manufactura: $1.475.007

$1.475.007 Comunicación, Relaciones Institucionales y Públicas: $1.464.060

$1.464.060 Abastecimiento y Logística: $1.435.919

$1.435.919 Educación, Docencia e Investigación: $1.416.181

$1.416.181 Naviero, Marítimo y Portuario: $1.412.245

$1.412.245 Departamento Técnico: $1.366.352

$1.366.352 Salud, Medicina y Farmacia: $1.352.766

$1.352.766 Enfermería: $1.312.442

$1.312.442 Oficios y Otros: $1.251.617

$1.251.617 Secretarias y Recepción: $1.190.503

$1.190.503 Gastronomía y Turismo: $1.108.224

$1.108.224 Atención al Cliente, Call Center y Telemarketing: $1.062.810

Cuáles son las actividades con menores pretensiones

En el extremo inferior del relevamiento se encuentran Atención al Cliente, Call Center y Telemarketing, con una pretensión promedio de $1.062.810.

Le siguen Gastronomía y Turismo, con $1.108.224, y Secretarias y Recepción, con $1.190.503.

De esta manera, incluso entre los sectores con menores expectativas salariales del listado, las pretensiones promedio superan el millón de pesos mensuales.

Qué cantidad de salarios pretendidos contempla el relevamiento

La cantidad de registros analizados varía considerablemente según la actividad. Comercial, Ventas y Negocios concentra el mayor volumen, con 596.997 salarios pretendidos.

En segundo lugar aparece Abastecimiento y Logística, con 469.932 registros, mientras que Administración, Contabilidad y Finanzas reúne 426.121 salarios pretendidos.

Estos datos resultan relevantes para interpretar el ranking, ya que las cifras corresponden a las expectativas económicas declaradas por personas que participan del mercado laboral y no necesariamente representan los salarios efectivamente pagados en cada actividad.