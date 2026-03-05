Preveen crecida del Río V en Villa Mercedes: restringen sectores del Parque Costanera por apertura de diques

El Cuerpo de Guardavidas del Parque Costanera Río V – Espejo de Agua informó que, debido a la apertura de varios diques de la provincia, se espera un importante incremento del caudal del Río V en Villa Mercedes durante las próximas horas.

Según comunicaron desde el equipo de seguridad acuática, el parque permanecerá abierto para actividades recreativas, pero se aplicarán restricciones en sectores específicos por prevención ante la crecida prevista del río.

Sectores restringidos por seguridad

Las autoridades indicaron que no se permitirá el ingreso al agua en dos zonas del predio:

Zona norte , donde se encuentra la cascada .

Zona sur, en el área donde está la compuerta.

En ambos sectores el ingreso estará totalmente prohibido debido al riesgo que implica el aumento del caudal y la fuerza del agua.

Dónde sí estará permitido ingresar al agua

El único sector habilitado para bañistas será el área que se encuentra delimitada por el sistema de boyado, donde trabajan los guardavidas del Parque Costanera.

Desde el equipo de seguridad pidieron a los visitantes respetar las indicaciones del personal y mantenerse dentro de los espacios habilitados.

Además, anticiparon que para mañana se espera una crecida mayor a la registrada anteriormente, producto del ingreso sostenido de agua desde los diques, por lo que las medidas de prevención podrían mantenerse o ampliarse.

El Parque Costanera del Río V es uno de los principales espacios recreativos de Villa Mercedes, especialmente durante los días de calor, por lo que las autoridades buscan garantizar la seguridad de quienes visiten el lugar mientras se registra el aumento del caudal.