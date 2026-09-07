Prevención del suicidio: realizarán una jornada comunitaria en Villa Mercedes

En el marco del Mes de la Prevención del Suicidio, profesionales de Atención Primaria de la Salud (APS) organizarán una jornada abierta a la comunidad en Villa Mercedes. Habrá espacios de orientación, asesoramiento y escucha para abordar una problemática que requiere atención permanente y sin tabúes.

La jornada se realizará el jueves 10 de septiembre, de 8 a 13 horas, en la Plaza del Sesquicentenario, conocida como Plaza del Mercado, en Villa Mercedes.

La propuesta es impulsada por el Servicio de Psicología de Atención Primaria de la Salud (APS) de Pedernera, integrado por profesionales que trabajan directamente en el territorio.

Según explicó el licenciado en Psicología Nahuel Facundo Gareca, integrante del CAPS 12 de Octubre, en el programa radial Resistencia Cultural, la actividad se desarrolla todos los años como una instancia de promoción y prevención destinada a toda la comunidad.

Durante la jornada habrá espacios de consultoría, asesoramiento y orientación psicológica. También participarán distintas instituciones y organizaciones, entre ellas el cuerpo de Bomberos, además de escuelas que se sumarán a las actividades de sensibilización.

La importancia de hablar sobre el suicidio sin tabúes

Nahuel remarcó la necesidad de instalar el tema en la sociedad, especialmente entre adolescentes y jóvenes, y generar espacios donde puedan expresar lo que sienten y encontrar adultos dispuestos a escuchar.

El profesional explicó que el suicidio no necesariamente está asociado a un diagnóstico previo de depresión. Situaciones de angustia, crisis económicas, separaciones, conflictos personales o diferentes formas de sufrimiento pueden generar situaciones de extrema vulnerabilidad.

Por ese motivo, consideró fundamental reconocer señales de alerta y saber cómo actuar frente a una persona que manifiesta que no quiere vivir, expresa desesperanza o plantea directamente la posibilidad de hacerse daño.

Qué hacer ante una situación de emergencia

Durante la entrevista, Nahuel destacó una herramienta que, según explicó, funciona las 24 horas: ante una situación de riesgo, se debe llamar al 911 y solicitar comunicarse con el área de Prevención del Suicidio.

De acuerdo con lo señalado por el profesional, allí trabajan psicólogos de guardia que pueden escuchar, orientar y activar el sistema de salud, incluyendo la intervención de una ambulancia cuando la situación lo requiere.

El recurso puede ser utilizado tanto por la persona que atraviesa una crisis como por familiares, amigos, compañeros de trabajo o cualquier persona que advierta una situación de riesgo.

Un trabajo que continúa durante todo el año

El integrante del Servicio de Psicología de APS señaló que una campaña durante septiembre no alcanza para abordar una problemática de esta magnitud, sino que sirve para visibilizar el trabajo que ya se realiza y aquello que todavía falta fortalecer.

En ese sentido, destacó el rol de las salitas barriales, hospitales de día y espacios de referencia que trabajan en el territorio y permiten articular la atención en salud mental.

También planteó la importancia de fortalecer los espacios de escucha en las escuelas, donde muchas veces los propios estudiantes advierten situaciones de preocupación entre sus compañeros y recurren a un adulto para pedir ayuda.

Un mensaje para las familias

Hacia el final de la entrevista, Gareca dejó un mensaje dirigido especialmente a madres, padres y cuidadores como parte de las estrategias de prevención.

Su recomendación fue concreta: hablar, fomentar el deporte y promover el arte como herramientas que pueden contribuir al bienestar y a la construcción de espacios de acompañamiento.

La jornada del 10 de septiembre, entonces, buscará acercar información y herramientas a la comunidad, pero también abrir un espacio para hablar de salud mental y prevención de manera responsable y sin silencios.