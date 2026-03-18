Pronóstico del tiempo en San Luis: suben las temperaturas y se esperan posibles lluvias aisladas

La Red de Estaciones Meteorológicas anticipó un leve ascenso de las temperaturas en la provincia de San Luis, con jornadas marcadas por la nubosidad variable, presencia de viento y condiciones algo inestables, especialmente hacia el jueves.

Para este miércoles, se espera un día con cielo parcialmente nublado, que por momentos podría tornarse mayormente cubierto durante la primera mitad de la jornada. Según el informe, existe una baja probabilidad de precipitaciones aisladas en la región central y zonas cercanas, aunque hacia la noche las condiciones tenderían a mejorar.

En cuanto a las temperaturas, se prevé una mínima promedio de 14°C y una máxima de 27°C. Los vientos serán del sector este, rotando hacia el noreste, con una intensidad leve a moderada (entre 12 y 28 km/h). Sin embargo, no se descartan ráfagas superiores a los 50 km/h, principalmente durante la tarde en la región centro-oeste.

Para el jueves, el panorama se presenta más inestable y ventoso, con un nuevo ascenso térmico. El cielo estará parcialmente nublado y, hacia la noche, se incrementará la probabilidad de precipitaciones en el sur provincial, algunas de ellas de variada intensidad.

Las temperaturas oscilarán entre los 17°C de mínima y 29°C de máxima. El viento será del noreste, con intensidad de leve a regular (12 a 38 km/h), aunque podrían registrarse ráfagas cercanas a los 60 km/h, especialmente en la mitad norte de la provincia. Por la noche, el viento rotará al sur, disminuyendo su intensidad.

Este escenario se enmarca en un patrón típico de transición estacional, con variabilidad en las condiciones atmosféricas y episodios de viento significativo en distintos puntos de la provincia.