Pronóstico del tiempo: mejora el clima y suben las máximas en toda la provincia

La Red de Estaciones Meteorológicas de San Luis informó que este jueves 9 de abril se presenta con condiciones de buen tiempo en toda la provincia, acompañado de un marcado ascenso de las temperaturas y cielo mayormente despejado.

Durante la mañana, podrían registrarse neblinas en zonas del centro y noreste provincial, mientras que el resto del día se mantendrá con intervalos nubosos leves. Las temperaturas mínimas rondarán los 7°C, mientras que las máximas alcanzarán los 23°C, generando un ambiente templado y agradable.

En cuanto al viento, se prevé que comience leve, con velocidades entre 12 y 18 km/h de direcciones variables, rotando hacia el sector norte desde el mediodía, con presencia de algunas ráfagas.

Para el viernes, el organismo anticipa que continuarán las buenas condiciones meteorológicas, con un leve aumento de la temperatura. El cielo se mantendrá mayormente despejado durante la mañana, con intervalos nubosos hacia la tarde.

Las temperaturas mínimas subirán a 10°C, mientras que las máximas alcanzarán los 24°C en promedio provincial, consolidando un escenario de clima cálido para la época.

El viento se mantendrá del cuadrante norte, con intensidad de leve a moderada (12 a 28 km/h) y ráfagas durante la tarde, lo que podría acentuar la sensación térmica.

Este panorama consolida un inicio de abril con estabilidad climática en San Luis, favoreciendo actividades al aire libre y el desarrollo normal de la jornada en toda la provincia.