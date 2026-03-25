Pronóstico del tiempo: miércoles ventoso y jueves con leve ascenso de temperatura

a Red de Estaciones Meteorológicas (REM) informó las condiciones previstas para este miércoles 25 de marzo en la provincia de San Luis, donde se espera una jornada con leve descenso de las temperaturas máximas y marcada presencia de viento.

Durante el día, el cielo se presentará parcialmente nublado en gran parte del territorio provincial, mientras que en el sur predominará un panorama mayormente despejado. Las temperaturas mínimas rondarán los 10°C, con máximas cercanas a los 25°C en promedio.

El dato más relevante será el viento del sector este, con intensidad de leve a regular (entre 12 y 38 km/h), aunque se prevén ráfagas muy fuertes que podrían alcanzar los 60 km/h durante la madrugada, afectando a distintas zonas de la provincia.

Para este jueves, en tanto, se anticipa una mejora en las condiciones meteorológicas, con buen tiempo y leve ascenso de la temperatura. El cielo continuará parcialmente nublado, especialmente hacia el mediodía.

Las mínimas se ubicarán alrededor de los 13°C, mientras que las máximas podrían alcanzar los 28°C. El viento rotará al cuadrante noreste, con intensidad de leve a moderada (entre 12 y 28 km/h) y algunas ráfagas fuertes en la región noroeste.

Este escenario marca una transición hacia jornadas más templadas, típicas del inicio del otoño en la región central del país.