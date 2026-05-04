Pronóstico: temperaturas en ascenso leve y posibles heladas matinales en la provincia

La Red de Estaciones Meteorológicas de San Luis anticipó un inicio de semana con condiciones estables y buen tiempo en toda la provincia. Tanto este lunes como el martes estarán marcados por cielos mayormente despejados, temperaturas agradables durante el día y bajas térmicas en horas de la mañana, con presencia de heladas parciales.

Para este lunes, se espera una jornada con leve ascenso de las temperaturas. Las mínimas rondarán los 6°C, con posibles heladas parciales, mientras que las máximas alcanzarán los 24°C en promedio. El viento será del cuadrante norte, con intensidad entre leve y moderada (12 a 28 km/h), y podrían registrarse algunas ráfagas en la región noroeste hacia el mediodía.

En tanto, el martes continuará el buen tiempo, con escasas variaciones térmicas. Las temperaturas extremas oscilarán entre los 8°C de mínima y los 24°C de máxima, manteniendo la posibilidad de heladas aisladas. El cielo permanecerá mayormente despejado, aunque se prevén intervalos nubosos en el sur provincial. El viento será una brisa suave de direcciones variables, con velocidades entre 6 y 12 km/h.

Este escenario meteorológico resulta favorable para actividades al aire libre, aunque se recomienda precaución durante las primeras horas del día por las bajas temperaturas.